La Kazakhe Elena Rybakina, 9e mondiale, a remporté le tournoi WTA 500 de Ningbo, en Chine. Ce dixième titre de sa carrière la relance dans la course au Masters début novembre.

NINGBO CHAMPION 🏆



Elena Rybakina comes back to beat Alexandrova 3-6, 6-0, 6-2 💪#NingboOpen pic.twitter.com/8glFD2JlRT — wta (@WTA) October 19, 2025

La lauréate de Wimbledon en 2022 a battu en finale la Russe Ekaterina Alexandrova (ETA 10) en trois sets, 3-6 6-0 6-2. Ce deuxième trophée de la saison, après celui conquis au WTA 500 de Strasbourg en mai, permet à la joueuse de 26 ans de grappiller encore des points sur sa concurrente pour la qualification au Masters de Ryad (1er-8 novembre), la Russe Mirra Andreeva.

Rybakina est certes toujours 9e au classement The Race qui détermine les qualifiées pour ces finales WTA, mais elle n'a plus que 15 points de retard sur Andreeva (8e). La Kazakhe enchaîne cette semaine avec le WTA 500 de Tokyo, où elle doit atteindre au moins les demi-finales pour dépasser Mirra Andreeva et décrocher la dernière place qualificative.