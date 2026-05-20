«Stan the Man» a joué son dernier match en Suisse romande

Stan Wawrinka a envoyé ses derniers coups de raquette en Suisse romande mercredi, devant le public du Geneva Open. Fidèle à lui-même, jusqu'au bout, le guerrier vaudois a tout donné, mais il a finalement dû rendre les armes en 8es de finale.

Alex stops Stan in Geneva ⛔



Michelsen edges past Wawrinka 7-6 7-6 for a 1st win over a Grand Slam champ!#GonetGenevaOpen pic.twitter.com/oBgvOp5ehG — Tennis TV (@TennisTV) May 20, 2026

Keystone-ATS Clara Francey

L'ex-numéro 3 mondial, désormais à la 119e place du classement ATP, s'est incliné devant l'Américain Alex Michelsen (ATP 41), de 20 ans son cadet. Il a courbé l'échine au bout de deux tie-breaks, 7-6 (7/1) 7-6 (7/4), après avoir pourtant semblé capable de prolonger le plaisir au Parc des Eaux-Vives.

Wawrinka a en effet mené 5-4 dans la première manche, ratant une balle de set sur son service avant de rapidement céder dans le jeu décisif. Dans la deuxième manche, le Suisse a réalisé un break très rapide à 2-1, mais il a lâché sa mise en jeu juste derrière. Il s'est ensuite retrouvé à deux points du set alors que son adversaire servait pour recoller à 6-6.

Mais «Stan the Man» a failli dans le deuxième jeu décisif, malgré un dernier baroud d'honneur lors duquel il a sauvé une balle de match. Il a peut-être aussi payé les efforts consentis lors de sa victoire en trois sets lundi au 1er tour.

«C'était un rêve»

Après sa défaite, Wawrinka a été honoré par les organisateurs du Geneva Open. Une vidéo retraçant ses plus grands exploits a été diffusée dans le stade des Eaux-Vives.

«J'aurais voulu faire mieux aujourd'hui, je sais que vous avez essayé de m'aider, a-t-il lâché après coup, en direction du public genevois. Tout ce que j'espère, c'est de vous avoir montré que je me suis toujours battu sur le terrain. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière: de montrer qu'il y a toujours une solution pour atteindre ses rêves. Pour moi, c'était un rêve de pouvoir revenir ici à 41 ans.»

L'homme aux trois titres du Grand Chelem poursuivra sa tournée d'adieux dès la semaine prochaine à Roland-Garros, où il s'était imposé en 2015. Il a pu intégrer le tableau principal grâce à son classement pour sa dernière danse sur la terre battue parisienne.

«La difficulté, c'est que c'est la dernière fois ici à Genève, mais l'année n'est pas finie», a rappelé le Vaudois, qui va encore vivre plusieurs hommages du genre jusqu'au terme de la saison. «J'ai l'impression que l'année va être très très longue», a-t-il plaisanté, assurant réserver les remerciements destinés à ses proches pour ses ultimes combats.

Fritz à la trappe

A noter que la tête de série no 1 Taylor Fritz (ATP 8) a pris la porte mercredi face à l'Australien Alexei Popyrin, vainqueur 6-4 6-4. Triple lauréat du tournoi genevois (2021, 2022, 2024), Casper Ruud (ATP 17) a quant à lui rallié les quarts en battant le Belge Raphaël Collignon 7-6 (7/2) 6-2.