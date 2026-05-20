«Stan the Man» a joué son dernier match en Suisse romande

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Geneva Open «Stan the Man» a joué son dernier match en Suisse romande

Clara Francey

20.5.2026

Stan Wawrinka a envoyé ses derniers coups de raquette en Suisse romande mercredi, devant le public du Geneva Open. Fidèle à lui-même, jusqu'au bout, le guerrier vaudois a tout donné, mais il a finalement dû rendre les armes en 8es de finale.

Keystone-ATS

20.05.2026, 19:55

20.05.2026, 21:11

L'ex-numéro 3 mondial, désormais à la 119e place du classement ATP, s'est incliné devant l'Américain Alex Michelsen (ATP 41), de 20 ans son cadet. Il a courbé l'échine au bout de deux tie-breaks, 7-6 (7/1) 7-6 (7/4), après avoir pourtant semblé capable de prolonger le plaisir au Parc des Eaux-Vives.

Wawrinka a en effet mené 5-4 dans la première manche, ratant une balle de set sur son service avant de rapidement céder dans le jeu décisif. Dans la deuxième manche, le Suisse a réalisé un break très rapide à 2-1, mais il a lâché sa mise en jeu juste derrière. Il s'est ensuite retrouvé à deux points du set alors que son adversaire servait pour recoller à 6-6.

Mais «Stan the Man» a failli dans le deuxième jeu décisif, malgré un dernier baroud d'honneur lors duquel il a sauvé une balle de match. Il a peut-être aussi payé les efforts consentis lors de sa victoire en trois sets lundi au 1er tour.

«C'était un rêve»

Après sa défaite, Wawrinka a été honoré par les organisateurs du Geneva Open. Une vidéo retraçant ses plus grands exploits a été diffusée dans le stade des Eaux-Vives.

«J'aurais voulu faire mieux aujourd'hui, je sais que vous avez essayé de m'aider, a-t-il lâché après coup, en direction du public genevois. Tout ce que j'espère, c'est de vous avoir montré que je me suis toujours battu sur le terrain. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière: de montrer qu'il y a toujours une solution pour atteindre ses rêves. Pour moi, c'était un rêve de pouvoir revenir ici à 41 ans.»

L'homme aux trois titres du Grand Chelem poursuivra sa tournée d'adieux dès la semaine prochaine à Roland-Garros, où il s'était imposé en 2015. Il a pu intégrer le tableau principal grâce à son classement pour sa dernière danse sur la terre battue parisienne.

«La difficulté, c'est que c'est la dernière fois ici à Genève, mais l'année n'est pas finie», a rappelé le Vaudois, qui va encore vivre plusieurs hommages du genre jusqu'au terme de la saison. «J'ai l'impression que l'année va être très très longue», a-t-il plaisanté, assurant réserver les remerciements destinés à ses proches pour ses ultimes combats.

Fritz à la trappe

A noter que la tête de série no 1 Taylor Fritz (ATP 8) a pris la porte mercredi face à l'Australien Alexei Popyrin, vainqueur 6-4 6-4. Triple lauréat du tournoi genevois (2021, 2022, 2024), Casper Ruud (ATP 17) a quant à lui rallié les quarts en battant le Belge Raphaël Collignon 7-6 (7/2) 6-2.

Les plus lus

Une vidéo des militants arrêtés choque : «Monstrueux, indigne et inhumain»
La facture des baby-boomers arrive - Voici ce que prévoit AVS 2030
«Sa Majesté le Roi est décédée» : une radio annonce par erreur la mort de Charles III !
La Suisse fait vivre un calvaire à l'Autriche, Genoni entre dans l'histoire
«Stan the Man» a joué son dernier match en Suisse romande
«Il devrait se retirer» - La pression s'accentue sur Patrick Bruel