La Danoise Clara Tauson a dominé (6-1 6-4) l’Américaine Madison Keys, vainqueur de l'Open d'Australie au mois de janvier, en quart de finale de l'Open du Canada mardi à Montréal. En larmes, elle a dédié sa victoire à son grand-père décédé deux jours plus tôt.

Après Iga Swiatek, Clara Tauson a battu Madison Keys pour atteindre les demi-finales à Montréal. 👏



La Danoise a déclaré après le match : « Mon grand-père est décédé il y a deux jours. Je tenais absolument à gagner pour lui. J'espère qu'il regarde. » 🥺❤️pic.twitter.com/AcTNbCeRRy — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 5, 2025

Agence France-Presse, Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Clara Tauson n’a pas pu cacher son émotion mardi à Montréal au moment de révéler le décès de son grand-papa après son succès contre la no 8 mondiale. «Je tenais absolument à gagner pour lui», a déclaré la Danoise de 22 ans lors de l’interview sur le court, avant d’éclater en sanglots sous les applaudissements du public. Son grand-père l’avait notamment entraînée au début de sa carrière.

Malgré les circonstances douloureuses, la 19e joueuse au classement WTA tenait à être présente sur le terrain. «Je voulais vraiment jouer mon meilleur tennis pour lui. J’espère qu'il regarde», a-t-elle ajouté. Un courage récompensé par une place dans le dernier carré.

Tauson affrontera en demi-finale la Japonaise Naomi Osaka, victorieuse de l'Ukrainienne Elina Svitolina (6-2 6-2), et espère atteindre une deuxième finale d'un tournoi de ce niveau après Dubaï en début de saison.

Elle avait déjà battu Keys lors de leur seule confrontation en janvier, avant que l'Américaine ne décroche son premier tournoi du Grand chelem. Keys (30 ans, 8e mondiale) était la dernière membre du Top 10 dans le tableau de ce tournoi WTA 1000 après le forfait de la no 1 mondiale Aryna Sabalenka et les éliminations de Coco Gauff et Iga Swiatek (déjà contre Clara Tauson) notamment.