Open d’Australie Aryna Sabalenka : «Ne regardez pas le score, c'était très dur !»

ATS

27.1.2026 - 06:27

Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est qualifiée sans trop de difficultés pour les demi-finales de l'Open d'Australie mardi. La Bélarusse a disposé de la jeune et prometteuse Iva Jovic (WTA 27) 6-3 6-0.

Keystone-SDA

27.01.2026, 06:27

27.01.2026, 07:57

«Ne regardez pas le score, c'était très dur!», a pourtant lancé après 1h29 de match Aryna Sabalenka, qui n'a toujours pas perdu le moindre set en cinq tours cette année. «Elle m'a poussée dans mes retranchements, ça a été une bataille très dure», a-t-elle assuré.

Les statistiques montrent toutefois que la Bélarusse de 27 ans a dominé les débats face à l'Américaine de 18 ans: 7 aces contre 1, 31 coups gagnants contre 12 et aucun break concédé (5 balles de break sauvées, et 4 sur 9 en sa faveur converties).

Pour sa quatrième demi-finale de suite à Melbourne, Aryna Sabalenka affrontera jeudi l'Américaine Coco Gauff (WTA 3) ou l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 12). Elle vise un troisième titre à l'Open d'Australie (après 2023 et 2024), qui serait son cinquième en Grand Chelem avec également deux US Open en 2024 et 2025.

