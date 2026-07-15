Avant de faire le spectacle sur les courts du Swiss Open de Gstaad, Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud ont assuré le show au cœur de la station de l'Oberland bernois.

👀 Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas aperçus à Gstaad 🇨🇭 Quand ton voisin est un joueur de tennis. pic.twitter.com/qY1eCnTnEQ

Swiss Open En plein cœur de Gstaad, Ruud et Tsitsipas se défient... de balcon à balcon !

Éliminés prématurément à Wimbledon, respectivement au premier et au deuxième tour, Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas sont cette semaine en Suisse avec l'ambition de relancer leur saison.

Mais avant de penser compétition, les deux amis se sont accordé un moment de détente. Le Grec et le Norvégien ont en effet été filmés en train d'échanger quelques balles... entre les balcons de leurs hôtels respectifs, en plein cœur de Gstaad ! Une scène insolite qui a beaucoup amusé les passants et rapidement fait le tour des réseaux sociaux.