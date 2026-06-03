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Roland-Garros Encore un séisme à Paris : Aryna Sabalenka éliminée en quarts !

Clara Francey

3.6.2026

La N.1 mondiale Aryna Sabalenka a été éliminée mercredi en quarts de finale de Roland-Garros par la Russe Diana Shnaider (23e), perdant brutalement le fil du match pour enregistrer sa sortie de route la plus précoce en Grand Chelem depuis deux ans.

Agence France-Presse

03.06.2026, 15:47

03.06.2026, 16:05

Dominée en trois sets 3-6, 7-5, 6-0, la patronne bélarusse du circuit était la dernière lauréate de Grand Chelem encore en lice à Paris, hommes et femmes confondus. Elle n'avait plus été éliminée avant les demi-finales d'un tournoi majeur depuis l'édition 2024 de Roland-Garros.

«Je n'ai pas de mots», s'est émerveillée la gagnante dans son interview d'après-match. Victorieuse à 22 ans dès son premier quart de finale lors d'un tournoi majeur, Shnaider affrontera dans le dernier carré une autre invitée surprise, la Polonaise Maja Chwalinska (114e), qui a battu plus tôt dans la journée la Russe Anna Kalinskaya (24e).

L'autre demi-finale opposera la Russe Mirra Andreeva (8e), partenaire de double de Shnaider et seule rescapée du top 10, à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (15e).

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Mercredi, le quart de finale entre Sabalenka et Shnaider a furieusement rappelé la finale de l'édition 2025, disputée dans des conditions venteuses qui avaient fait complètement déjouer la Bélarusse, autrice de 70 fautes directes contre la lauréate du tournoi Coco Gauff.

Favorite pour décrocher un premier titre à Paris après les éliminations successives d'Elena Rybakina (2e), Coco Gauff (4e) et Iga Swiatek (3e), Sabalenka a bien entamé le match, se détachant rapidement à 5-1.

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Si Shnaider est revenue à 5-3, la N.1 mondiale a conclu la manche sans trembler (6-3) et semblait se diriger vers une victoire en deux sets quand elle a mené 4-1 puis servi pour le match à 5-4 dans le deuxième acte.

Mais comme en 2025, la quadruple lauréate en Grand Chelem a multiplié les fautes directes (57), permettant à son adversaire de recoller à 5-5 avant de la breaker deux jeux plus tard pour égaliser à un set partout.

Le bras de fer a définitivement basculé en faveur de la Russe en début de troisième manche, quand Sabalenka, de plus en plus agacée, a perdu une nouvelle fois son service (2-0) avant de baisser définitivement pavillon.

Classée 11e mondiale en mai 2025, la Russe a remporté cinq titres sur le circuit WTA mais avait réalisé un début de saison sans relief, avec pour meilleur résultat une demi-finale au WTA 500 d'Adelaide.

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