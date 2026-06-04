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Roland-Garros Après les chutes d’Alcaraz et Sinner, la voie royale pour Zverev

ATS

4.6.2026 - 09:31

Alexander Zverev, qui affrontera vendredi l'étoile montante Jakub Mensik en demi-finale de Roland-Garros, porte le costume de grand favori au titre. L'autre rencontre verra s'opposer les deux Italiens Matteo Arnaldi et Flavio Cobolli.

Zverev exaltant de joie. 
Zverev exaltant de joie. 
ats
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

04.06.2026, 09:31

Est-ce enfin la bonne pour Alexander Zverev? Le numéro 3 mondial, qui n'a jamais remporté de tournoi du Grand Chelem, continue sa route dans un tableau plus ouvert que jamais. Profitant de la blessure de Carlos Alcaraz et de l'élimination de Jannik Sinner, il a traversé la quinzaine parisienne en affichant une certaine sérénité, ne lâchant qu'un seul set jusqu'ici.

Pour Zverev, sa relation avec les tournois majeurs s'est toujours apparentée à un «je t'aime, moi non plus.» Celui qui avait perdu en finale de «Roland» contre Alcaraz en 2024 jouera sa onzième demi-finale en Grand Chelem. Jusqu'ici, il n'en a remporté que trois sur les dix qu'il a disputées.

Roland-Garros. Alexander Zverev écarte le «nouveau Rafa» et file en demies

Roland-GarrosAlexander Zverev écarte le «nouveau Rafa» et file en demies

En face, Jakub Mensik arrive avec plus de tennis dans les jambes. Il a notamment dû batailler deux fois dans cette quinzaine pour s'imposer en cinq sets, avant de battre Joao Fonseca en trois manches en quarts.

Les deux hommes se sont affrontés pour la première fois, il y a un peu plus d'un mois, à l'occasion des huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid. L'Allemand s'était alors imposé 6-4 6-7 6-3.

Duel 100% italien

Il y aura un Italien en finale de Roland-Garros. Et ce ne sera ni Jannik Sinner, ni Matteo Berrettini, mais bien Matteo Arnaldi ou Flavio Cobolli.

Arnaldi, 104e mondial mais provisoirement propulsé 34e à l'ATP, est la surprise de ce tournoi. Il aura fort à faire face à Cobolli (ATP 14), qui découvrira comme son compatriote le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem.

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