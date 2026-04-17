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Tennis Enquête ouverte contre Vondrousova après un contrôle manqué

ATS

17.4.2026 - 21:06

Marketa Vondrousova, titrée à Wimbledon en 2023, fait l'objet d'une enquête pour dopage pour ne pas avoir fourni un échantillon lors d'un contrôle en décembre chez elle à Prague. La Tchèque l'a révélé elle-même vendredi sur ses réseaux sociaux.

Marketa Vondrousova risque une lourde suspension.
Marketa Vondrousova risque une lourde suspension.
IMAGO

Keystone-SDA

17.04.2026, 21:06

17.04.2026, 21:12

L'actuelle 46e joueuse mondiale, qui risque jusqu'à quatre ans de suspension, s'est justifiée en assurant que le contrôle n'était pas aux normes puisque la contrôleuse, envoyée par une agence allemande, ne s'était pas identifiée clairement et qu'elle avait eu peur de lui ouvrir sa porte.

«Depuis longtemps, je dois gérer des blessures, une pression constante et des problèmes de sommeil récurrents qui m'ont épuisée et fragilisée», indique-t-elle dans un long post sur Instagram où elle évoque également «des années de messages de haine et de menaces» qui ont sapé le sentiment de sécurité qu'elle éprouve chez elle.

«Quand quelqu'un a sonné à ma porte tard la nuit sans s'identifier clairement ni suivre le protocole, j'ai réagi comme une personne qui avait peur», poursuit-elle. L'ex-no 6 mondial fait également un parallèle avec sa compatriote Petra Kvitova, grièvement blessée à la main en 2016 après avoir ouvert sa porte à un homme armé d'un couteau. «Depuis ce qui est arrivé à Petra, nous n'accueillons pas des inconnus chez nous à la légère», écrit-elle.

«Pas dans les normes»

Contacté par l'AFP, son avocat, Jan Exner, a déclaré que «le contrôle anti-dopage n'était simplement pas dans les normes». «Marketa avait donc une raison de ne pas fournir d'échantillon.» Il a également précisé que les menaces évoquées par sa cliente émanaient de parieurs lui reprochant d'avoir perdu leurs mises à cause d'elle.

«Donc ce contrôle anti-dopage non réglementaire a créé une réaction aiguë au stress chez Marketa, ce que les experts tchèques et internationaux ont confirmé», a ajouté Exner, précisant qu'il allait tenter de convaincre l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) que le refus de Vondrousova d'ouvrir sa porte était légitime.

Marketa Vondrousova avait été alignée en double à Bienne les 10/11 avril en qualifications de la Billie Jean King Cup face à la Suisse. Elle avait connu la défaite au côté de Tereza Valentova face à la paire Belinda Bencic/Viktorija Golubic, mais la Tchéquie s'est tout de même qualifiée pour le tournoi final.

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