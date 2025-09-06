  1. Clients Privés
US Open Entre Sinner et Alcaraz, une finale pour la suprématie

ATS

6.9.2025 - 19:33

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz disputeront leur troisième finale de Grand Chelem d'affilée dimanche à l'US Open. Ce duel tant attendu déterminera si l'Espagnol est en mesure de rétablir un équilibre dans la domination de l'Italien sur la saison, ou si ce dernier ne laissera décidément que des miettes à ses adversaires.

Keystone-SDA

06.09.2025, 19:33

Depuis 2022, avec un huitième de finale exceptionnel remporté par Sinner à Wimbledon puis un quart de finale d'anthologie gagné par Alcaraz à l'US Open sur la route de son premier titre en Grand Chelem, les deux joueurs se sont affirmés comme les deux ogres du circuit, assurant la relève du Big 3. Pour preuve, jamais depuis 1964 deux joueurs ne se sont affrontés trois fois en finale d'un Grand Chelem au cours de la même saison.

Mais cette année, Sinner écrase tout sur son passage et semble inarrêtable: vainqueur de l'Open d'Australie (contre Alexander Zverev) et de Wimbledon (face à Alcaraz), il a eu entre-temps trois balles de titre à Roland-Garros avant de s'incliner face à l'incroyable combativité d'Alcaraz. A une balle près, il serait en mesure de viser dimanche le Grand Chelem calendaire.

Roland-Garros. 5h29 pour l’éternité : Alcaraz renverse Sinner dans un match irrationnel !

Roland-Garros5h29 pour l’éternité : Alcaraz renverse Sinner dans un match irrationnel !

Ce ne sera donc pas le cas et l'Espagnol, privé par l'Italien en juillet d'un troisième trophée d'affilée sur le gazon de Wimbledon, a l'occasion de partager les titres du Grand Chelem de l'année et même de reprendre à Sinner la place de no 1 mondial en cas de victoire.

«Je tire toujours des leçons des derniers matches que j'ai joués» contre un adversaire, a prévenu Carlos Alcaraz. «Avoir des rivalités est génial pour le sport, j'adore ces défis», lui a répondu Jannik Sinner.

Une rivalité «pour durer»

Si l'Italien s'est «énormément amélioré» sur le plan physique, selon son rival, l'Espagnol estime lui être devenu plus constant et avoir réussi à limiter «les hauts et les bas» qu'il connaissait jusqu'à récemment en plein match.

De fait, Carlos Alcaraz n'a pas laissé échapper le moindre set sur la route de la finale à New York, une performance qui n'avait plus été réalisée depuis dix ans (Roger Federer en 2015). Sinner a concédé une manche à Denis Shapovalov au 3e tour et une à un autre Canadien, Felix Auger-Aliassime, en demi-finale.

US Open. Le nouveau classique du tennis : Sinner rejoint Alcaraz en finale

US OpenLe nouveau classique du tennis : Sinner rejoint Alcaraz en finale

Pour le reste, difficile de trouver une faille dans l'armure de l'Italien de 24 ans, plus jeune joueur de l'ère professionnelle (depuis 1968) à atteindre les finales des quatre tournois du Grand Chelem au cours de la même saison.

Comme à Melbourne en janvier, où Sinner avait dompté en trois sets Zverev (alors 2e mondial), à Paris en juin et Londres en juillet, le titre se jouera dimanche entre les deux premiers joueurs dans la hiérarchie du circuit masculin, une première depuis la création du classement ATP en 1973. Et aucun tournoi du Grand Chelem n'a échappé au tonitruant duo depuis l'US Open 2023, remporté par Djokovic.

Alcaraz s'apprête à disputer dimanche sa huitième finale d'affilée, une série entamée en avril par sa victoire au Masters 1000 de Monte-Carlo et enrichie par ses succès à Rome, Roland-Garros, au Queen's et à Cincinnati juste avant l'US Open, où il avait bénéficié de l'abandon de Sinner, affaibli «par un virus».

Tenant du titre à New York, Sinner va lui jouer sa cinquième finale de suite en Grand Chelem, «une statistique incroyable» de son propre aveu. La rivalité Sinner-Alcaraz est «sans aucun doute la meilleure que nous ayons en ce moment» dans le tennis, a jugé fin août Novak Djokovic, éliminé vendredi par Alcaraz en demi-finale. «Et il semblerait qu'elle soit partie pour durer.»

