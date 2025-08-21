  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

US Open L’honneur sauf : deux spécialistes gagnent le double mixte décrié

ATS

21.8.2025 - 07:06

Seule paire en lice habituée à faire équipe sur le circuit, Sara Errani et Andrea Vavassori ont défendu victorieusement leur titre du double mixte à l'US Open. Le duo italien a dominé Iga Swiatek et Casper Ruud 6-3 5-7 10/6 mercredi soir en finale.

Keystone-SDA

21.08.2025, 07:06

21.08.2025, 07:43

En mission dans cette épreuve au format remanié et décrié par les spécialistes de double, Errani/Vavassori n'ont donc pas failli à Flushing Meadows. Les Transalpins se sont offert un troisième trophée majeur dans la spécialité, après l'US Open 2024 et Roland-Garros 2025, empochant ainsi le million de dollars promis aux vainqueurs.

US Open. Bencic et Zverev éliminés d’un tournoi qui suscite la polémique !

US OpenBencic et Zverev éliminés d’un tournoi qui suscite la polémique !

Tombeurs du duo Jessica Pegula/Jack Draper plus tôt dans la soirée en demi-finale, Iga Swiatek et Casper Ruud n'ont pourtant rien lâché en finale. Menés 6-3 5-3, la Polonaise et le Norvégien ont recollé à une manche partout en remportant quatre jeux d'affilée. Mais ils n'ont rien pu faire dans un super tie-break dont ils ont perdu les quatre premiers points.

Un tournoi critiqué

Traditionnellement organisé en parallèle des tournois de simple féminin et masculin, ce tournoi de double mixte de l'US Open a été avancé à la semaine des qualifications et considérablement raccourci. L'épreuve se disputait sur deux jours seulement, et en quatre tours.

Une évolution qui a suscité des critiques parmi les spécialistes. «Pourquoi est-ce qu'on exclut les joueurs de double?», s'était ainsi interrogée Sara Errani en mai à Roland-Garros. «Ce sont les spécialistes de l'exercice! C'est un peu comme si au concours de saut en hauteur des Jeux olympiques, on excluait les sauteurs et qu'on les remplaçait par des basketteurs», s'était-elle étonnée.

Bencic alignée avec Zverev !. Des paires prestigieuses dans un tournoi décrié à l’US Open

Bencic alignée avec Zverev !Des paires prestigieuses dans un tournoi décrié à l’US Open

Les plus lus

Quand Melania Trump se mêle de politique et écrit à Poutine
«Elle s'excuse de faire rouler ce train?»
«On aurait peut-être dû réagir plus tôt» - Shaqiri tacle Magnin !
Il dépose sa Jaguar au garage, elle parcourt près de 1000 km... sans lui!
Deux morts après la chute d'un bloc rocheux près de Chamonix