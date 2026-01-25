  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d’Australie Expéditif, Zverev rallie les quarts de finale

ATS

25.1.2026 - 10:58

Le no 3 mondial Alexander Zverev s'est imposé 6-2 6-4 6-4 dimanche contre l'Argentin Francisco Cerundolo (21e). Il se hisse en quarts de finale de l'Open d'Australie.

Keystone-SDA

25.01.2026, 10:58

Après avoir laissé échapper un set dans chacun de ses trois premiers matches à Melbourne, le finaliste de la dernière édition n'a cette fois guère laissé de place au doute contre un joueur qui disputait à 27 ans son premier huitième de finale à l'Open d'Australie.

Triple finaliste en Grand Chelem, Zverev affrontera au prochain tour soit le jeune Américain Learner Tien (29e mondial à 20 ans) soit une vieille connaissance, l'ex-no 1 mondial Daniil Medvedev (12e) qu'il a déjà croisé 22 fois sur le circuit ATP ou en Grand Chelem.

En battant Cerundolo, Zverev a décroché une troisième victoire en six duels contre l'Argentin. L'Allemand de 28 ans a perdu les trois confrontations disputées sur terre battue et remporté les trois jouées sur dur.

Après un premier set empoché 6-2 en trente minutes, Zverev a rencontré plus de résistance dans la deuxième manche. Mené 5-2, Cerundolo a réussi son premier break de la partie et est revenu ensuite à 5-4.

Le no 3 mondial ne lui a cependant laissé aucune chance dans le jeu suivant, remporté sans concéder le moindre point et conclu sur un ace.

D'abord équilibrée, la troisième manche a basculé quand Zverev a enchaîné un break et un jeu blanc sur son service pour se détacher à 5-3, puis 6-4 au bout de 2h12 de jeu.

Alexander Zverev rejoint en quarts de finale le no 1 mondial Carlos Alcaraz, qualifié plus tôt dans la journée de dimanche. Les huitièmes de finale du double tenant du titre Jannik Sinner (2e) et du décuple vainqueur à Melbourne Novak Djokovic (4e) sont programmés lundi.

Les plus lus

Minneapolis : les vidéos contredisent la version du gouvernement
Suivez le slalom messieurs en direct
Crans-Montana : les Moretti nient toute responsabilité et chargent leurs employés
Tragédie sur les pistes : un snowboarder percute et tue un père de 41 ans
Les routes seront encombrées au départ des vacances de ski
Pourquoi tant de seniors n’arrivent-ils pas à quitter leur maison?