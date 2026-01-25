Le no 3 mondial Alexander Zverev s'est imposé 6-2 6-4 6-4 dimanche contre l'Argentin Francisco Cerundolo (21e). Il se hisse en quarts de finale de l'Open d'Australie.

Keystone-SDA ATS

Après avoir laissé échapper un set dans chacun de ses trois premiers matches à Melbourne, le finaliste de la dernière édition n'a cette fois guère laissé de place au doute contre un joueur qui disputait à 27 ans son premier huitième de finale à l'Open d'Australie.

Triple finaliste en Grand Chelem, Zverev affrontera au prochain tour soit le jeune Américain Learner Tien (29e mondial à 20 ans) soit une vieille connaissance, l'ex-no 1 mondial Daniil Medvedev (12e) qu'il a déjà croisé 22 fois sur le circuit ATP ou en Grand Chelem.

En battant Cerundolo, Zverev a décroché une troisième victoire en six duels contre l'Argentin. L'Allemand de 28 ans a perdu les trois confrontations disputées sur terre battue et remporté les trois jouées sur dur.

Après un premier set empoché 6-2 en trente minutes, Zverev a rencontré plus de résistance dans la deuxième manche. Mené 5-2, Cerundolo a réussi son premier break de la partie et est revenu ensuite à 5-4.

Le no 3 mondial ne lui a cependant laissé aucune chance dans le jeu suivant, remporté sans concéder le moindre point et conclu sur un ace.

D'abord équilibrée, la troisième manche a basculé quand Zverev a enchaîné un break et un jeu blanc sur son service pour se détacher à 5-3, puis 6-4 au bout de 2h12 de jeu.

Alexander Zverev rejoint en quarts de finale le no 1 mondial Carlos Alcaraz, qualifié plus tôt dans la journée de dimanche. Les huitièmes de finale du double tenant du titre Jannik Sinner (2e) et du décuple vainqueur à Melbourne Novak Djokovic (4e) sont programmés lundi.