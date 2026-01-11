  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

United Cup Bencic terrasse Swiatek : la Suisse aux commandes face à la Pologne

ATS

11.1.2026 - 09:54

La Suisse mène 1-0 face à la Pologne en finale de la United Cup à Sydney. Belinda Bencic (WTA 11) a créé l'exploit en battant Iga Swiatek (WTA 2) dans le premier simple.

Keystone-SDA

11.01.2026, 09:54

11.01.2026, 10:09

La St-Galloise s'est imposée 3-6 6-0 6-3 devant l'ex-no 1 mondial, renversant la vapeur en parvenant à prendre l'échange à son compte après le set initial. Le 6-0 réussi lui permet aussi de prendre une petite revanche sur l'humiliation vécue en demi-finale du dernier Wimbledon face à la future lauréate du tournoi londonien (6-2 6-0).

United Cup. La Suisse se hisse en finale grâce à Belinda Bencic et Jakub Paul !

United CupLa Suisse se hisse en finale grâce à Belinda Bencic et Jakub Paul !

Irrésistible dans cette épreuve avec cinq victoires en cinq simples, Belinda Bencic a survolé les débats après la perte du premier set. Dans la troisième manche, la championne olympique 2021 a forcé la décision grâce à un break «blanc» signé dans le quatrième jeu, qu'elle a conclu d'un superbe retour de revers gagnant.

Wawrinka devra sortir du lourd

Stan Wawrinka (ATP 156) – qui est resté dans le box suisse durant quasiment tout le match, affublé de son t-shirt «Belinda's World» (le monde de Belinda) – a donc l'occasion d'offrir le trophée à son équipe. Le Vaudois fait toutefois figure d'outsider face à Hubert Hurkacz (ATP 83), qui fait forte impression cette semaine.

United Cup. La Suisse en finale avec Stan, un titre pour démarrer en beauté ?

United CupLa Suisse en finale avec Stan, un titre pour démarrer en beauté ?

En cas de défaite du Vaudois, le double mixte sera décisif. Il devrait logiquement opposer la paire Belinda Bencic/Jakub Paul aux spécialistes de double Katarzyna Kawa/Jan Zielinski.

Les plus lus

2 enquêtes valaisannes avaient déjà visé les propriétaires du «Constellation»
Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
Le voisinage se serre les coudes face à la police ICE
Les Américains invités à quitter «immédiatement» le Venezuela
«L’année dernière encore, Marco Odermatt ne me connaissait pas»
Très affectée, Micheline Calmy-Rey pointe les autorités et les exploitants