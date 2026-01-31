  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d'Australie À la porte d’un 25e graal, le «Djoker» doit se farcir Alcaraz

ATS

31.1.2026 - 10:55

Novak Djokovic n'a plus qu'un match à gagner à l'Open d'Australie dimanche pour réaliser son rêve de décrocher un 25e titre du Grand Chelem. Pour ce faire, il doit rééditer un exploit: après Jannik Sinner en demies, il doit battre Carlos Alcaraz en finale.

Keystone-SDA

31.01.2026, 10:55

31.01.2026, 11:03

Séisme à l’Open d’Australie. Novak Djokovic fait chuter Jannik Sinner et se hisse en finale !

Séisme à l’Open d’AustralieNovak Djokovic fait chuter Jannik Sinner et se hisse en finale !

Vendredi soir dans la clameur de «la plus belle soirée en terme de soutien public» qu'il a selon lui vécue à Melbourne, le décuple vainqueur du tournoi disait se souvenir de son triomphe en 2012 en finale contre Rafael Nadal (victoire en 5 sets et 5h53).

Mais ce n'était que la demi-finale et il lui reste la finale. Et cet ultime défi, avec une telle pression psychologique, le «Djoker» en a déjà vécu un comparable: sa finale de l'US Open 2021 lorsqu'il n'était plus qu'à trois sets de réaliser le Grand Chelem après avoir déjà remporté l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon.

Open d’Australie. Djokovic et Alcaraz, quand deux générations se répondent

Open d’AustralieDjokovic et Alcaraz, quand deux générations se répondent

A Flushing Meadows, Djokovic s'était effondré et avait cédé en trois petits sets et sans grande résistance face à Daniil Medvedev qui avait ainsi remporté son premier – et unique à ce jour – Majeur.

Cette fois, il affrontera le no 1 mondial, cette seconde face de l'hydre à deux têtes qui terrifie depuis 2024 le circuit mondial. «J'espère avoir assez d'énergie pour me battre pied à pied et après, que Dieu décide...», a confié le natif de Belgrade après avoir vaincu Sinner. Depuis qu'il a remporté son 24e Majeur à l'US Open en 2023, Djokovic a été privé d'un 25e par Alcaraz déjà deux fois à Wimbledon en 2023 et 2024 et l'Espagnol lui a barré la route également en demi-finale à l'US Open en 2025.

Incomparable expérience

Outre son incomparable expérience – il jouera sa 38e finale en Grand Chelem, sa 11e à Melbourne où il a gagné les 10 autres – le Serbe pourra compter sur ce mental qu'il s'est forgé au cours de deux décennies à vouloir supplanter ses grands rivaux Roger Federer et Rafael Nadal.

Open d’Australie. Novak Djokovic à deux marches de son impensable quête

Open d’AustralieNovak Djokovic à deux marches de son impensable quête

S'il les a largement dépassés en matière de statistiques, il lui manque à jamais le capital sympathie dont jouissent encore à ce jour les deux autres. Alors il puise des forces dans cet antagonisme, ce manque de reconnaissance dont il estime pâtir. «J'ai vu qu'il y avait un paquet d'experts qui, tout d'un coup, souhaitaient que je prenne ma retraite (...) Ils m'ont donné de la motivation pour leur donner tort», soulignait-il aux petites heures de samedi.

Comme si les étoiles devaient s'aligner pour lui à Melbourne, il a bénéficié du forfait de Jakub Mensik avant les 8es et de l'abandon de Lorenzo Musetti qui lui donnait une leçon en quarts. Si bien que son capital physique, désormais sa plus grande faiblesse, a été préservé.

Le poids des années

«Il faut voir comment nous aurons récupéré physiquement tous les deux parce que lui aussi il a eu un gros match. Mais il a 15-16 ans de moins que moi...», rappelait le Serbe. Alcaraz a effectivement dû puiser au plus profond de ses réserves pour se défaire d'Alexander Zverev.

Après avoir surmonté des douleurs aux jambes qui l'ont quasiment empêché de bouger pendant plus d'une heure, l'Espagnol s'est défait de l'Allemand en 5h27, cinq sets et trois tie-breaks. Il a vraisemblablement bénéficié du manque de mordant de son adversaire qui de son propre aveu n'a pas été assez incisif alors qu'Alcaraz était en perdition.

Open d’Australie. Carlos Alcaraz miraculé dans un combat épique de plus de 5h !

Open d’AustralieCarlos Alcaraz miraculé dans un combat épique de plus de 5h !

Malgré tout, l'Espagnol sera bien là pour sa première finale à Melbourne où il vise le dernier trophée du Grand Chelem qui manque à sa collection (après deux Roland-Garros en 2024 et 2025, deux Wimbledon en 2023 et 2024, et deux US Open en 2022 et 2025).

«D'un point de vue biologique, il lui sera un peu plus facile de récupérer que moi», prédisait Djokovic. A 22 ans et 272 jours, Alcaraz pourrait devenir le plus jeune joueur de l'histoire à décrocher un titre dans chacun des quatre Majeurs. A 38 ans et 255 jours, Djokovic sera le plus âgé finaliste en Grand Chelem et visera le record absolu et inconcevable – sauf pour lui – de 25 Majeurs. «Lui comme moi, c'est une page d'histoire que nous écrivons à chaque fois que nous jouons», relevait l'aîné.

Les plus lus

Éblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !
Course-poursuite à Bulle : un conducteur de 14 ans interpellé
Une femme de 26 ans retrouvée morte dans un appartement à St-Gall
Un Suédois meurt dans une avalanche à Evolène
Crans-Montana: l’aide financière urgente de 10'000 francs par victime n’a pas encore été versée
La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions