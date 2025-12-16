Face aux critiques, une nouvelle règle voit le jour en tennis

L'ATP, qui gère le circuit professionnel masculin de tennis, a annoncé mardi l'introduction de la règle contre la chaleur extrême à partir de 2026, à la suite des critiques qui ont émaillé certains tournois cette saison. La règle est déjà appliquée sur le circuit féminin WTA.

Les joueurs ont souffert de la chaleur sur certains tournois, comme Novak Djokovic à Shanghai. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Vous voulez qu'un joueur meure sur le court ?», avait lancé en octobre le Danois Holger Rune qui éprouvait les plus grandes difficultés lors du tournoi de Shanghai où les températures avaient dépassé les 30°C pour un taux d'humidité au-delà des 80%.

Désormais, «pour renforcer la protection des joueurs évoluant dans des conditions extrêmes», il sera possible pour un concurrent de demander une pause de dix minutes au cours du troisième set pour se rafraîchir si l'indice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) qui prend en compte notamment la température, l'humidité et le vent, atteint l'indice 30,1 au cours des deux premières manches, selon l'ATP. Le match sera interrompu si cet indice dépasse 32,2.

La nouvelle règle doit permettre de «protéger la santé des joueurs» mais aussi «d'améliorer les conditions pour les spectateurs, les arbitres, les ramasseurs de balles et l'équipe d'organisation» des tournois, souligne l'ATP. Jusque-là, les décisions concernant les conditions de jeu liées à la météorologie et notamment à la chaleur étaient du ressort du superviseur du tournoi en accord avec les équipes médicales et les organisateurs locaux.

La saison ATP 2026 débute le 2 janvier en Australie avec la United Cup (tournoi par équipes nationales) et les premiers tournois de simple sont programmés à partir du 5 janvier à Brisbane (Australie) et Hong Kong.