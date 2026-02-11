  1. Clients Privés
Tennis Fatigué, Novak Djokovic déclare forfait pour l'ATP 500 de Doha

ATS

11.2.2026 - 14:47

Le récent finaliste de l'Open d'Australie Novak Djokovic a déclaré forfait pour l'ATP 500 de Doha (16-21 février). L'ex-no1 mondial a pris cette décision en raison d'une «importante fatigue», ont annoncé mercredi les organisateurs du tournoi sur Instagram.

Keystone-SDA

11.02.2026, 14:47

11.02.2026, 15:03

L'actuel 3e du classement ATP devait disputer au Qatar son premier tournoi depuis sa finale à Melbourne, où le patron du circuit Carlos Alcaraz (ATP 1) l'a privé le 1er février d'un 25e titre record en Grand Chelem. Il devrait faire son retour sur le circuit ATP au Masters 1000 d'Indian Wells (4-15 mars).

Open d’Australie. Phénoménal ! Alcaraz complète son Grand Chelem de carrière à Melbourne

Open d’AustraliePhénoménal ! Alcaraz complète son Grand Chelem de carrière à Melbourne

En l'absence du Serbe, qui se concentre à 38 ans presque exclusivement sur les Masters 1000 et les tournois du Grand Chelem, les principales têtes d'affiche à Doha seront Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui disputeront tous deux leur premier tournoi depuis l'Open d'Australie.

