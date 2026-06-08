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US Open Federer prêt à fouler à nouveau le mythique Arthur-Ashe Stadium

ATS

8.6.2026 - 18:01

Roger Federer va refouler le court Arthur-Ashe, où se déroulera l'US Open du 30 août au 13 septembre. L'homme aux 20 titres en Grand Chelem disputera une exhibition cinq jours avant le début du tournoi principal.

Roger Federer disputera une exhibition avant l’US Open (archives).
Roger Federer disputera une exhibition avant l’US Open (archives).
IMAGO/PRESSE SPORTS

Keystone-SDA

08.06.2026, 18:01

08.06.2026, 18:23

Le Bâlois de 44 ans fera son retour sur le court Arthur-Ashe lors d'un match d'exhibition aux côtés d'Andy Roddick, vainqueur de l'US Open 2003 et l'un de ses anciens rivaux, ainsi que d'autres légendes du tennis et vainqueurs du tournoi new-yorkais, comme Andre Agassi et John McEnroe. D'autres célébrités et surprises mémorables agrémenteront la soirée – qui débutera à 19h heure locale le mardi 25 août – promettent les organisateurs.

La dernière participation de Federer à Flushing Meadows remonte à 2019. Il reste le seul joueur (dames et messieurs confondus) à avoir remporté cinq titres consécutifs en simple (2004-2008) dans le tournoi.

«L'US Open a toujours été l'un des tournois les plus importants pour moi», a déclaré Federer, cité dans le communiqué des organisateurs. «Tant de moments inoubliables de ma carrière se sont déroulés à New York, et le court Arthur-Ashe occupe une place particulière dans mon cœur. Revenir ici et partager cette soirée avec Andy, Andre et John la rend encore plus spéciale. Je suis impatient de célébrer ces souvenirs, de revoir les fans et de passer une soirée inoubliable ensemble.»

En janvier, l'homme aux 20 titres en Grand Chelem avait déjà effectué son retour à Melbourne lors de l'Australian Open pour y disputer un double d'exhibition avec Andre Agassi, ainsi que les Australiens Patrick Rafter et Lleyton Hewitt, tous anciens numéros un mondiaux.

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