Roger Federer va recevoir «un immense honneur» en 2026

Roger Federer sera intronisé au Hall of Fame du tennis en août 2026, a annoncé l'institution basée à Newport. Le Bâlois de 44 ans a été choisi dès sa première année d'éligibilité. Il est le deuxième Suisse à connaître cet honneur, après Martina Hingis en 2013.

Roger Federer sera intronisé au Hall of Fame l'an prochain KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Premier homme à avoir atteint la barre des 20 titres du Grand Chelem en simple, Roger Federer est l'un des huit seuls joueurs de l'histoire du tennis à avoir remporté les quatre trophées majeurs. Il a triomphé huit fois à Wimbledon, six à l'Open d'Australie, cinq à l'US Open et une à Roland-Garros.

Le Bâlois, dont la dernière apparition en simple remonte aux quarts de finale de l'édition 2021 de Wimbledon, avait fait ses adieux à la compétition lors de la Laver Cup 2021 à Londres en septembre. Il avait créé cette compétition par équipe pour honorer l'héritage de l'Australien Rod Laver, autre membre du Hall of Fame.

Seul membre de la classe 2026 à être intronisé dans la catégorie joueur, Roger Federer a occupé la 1re place du classement mondial pendant 237 semaines consécutives, un record qui tient toujours, et durant 310 semaines au total. Il a remporté 103 titres en simple, le dernier à Bâle où il avait triomphé pour la 10e fois en 2019.

«Une grande leçon d'humilité»

«C'est un immense honneur d'être intronisé au International Tennis Hall of Fame et de côtoyer tant de grands champions de ce sport», déclare Roger Federer, cité dans le communiqué de l'International Tennis Hall of Fame. «Tout au long de ma carrière, j'ai toujours accordé une grande importance à l'histoire du tennis et à l'exemple donné par ceux qui m'ont précédé», a-t-il ajouté.

«C'était très spécial d'apprendre la nouvelle à Swiss Tennis, entouré de la prochaine génération de joueurs, là où mon propre parcours a commencé», a encore souligné l'ex-no 1 mondial, qui a appris la nouvelle alors qu'il se trouvait au Centre national à Bienne. «Etre reconnu de cette manière par le sport et par mes pairs est une grande leçon d'humilité», a-t-il lâché.

A career comes full circle ✨ ​



From the greats to one of the greatest, welcome and congratulations to @rogerfederer ❤️ pic.twitter.com/bfPcSC49Kk — International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) November 19, 2025