US Open Felix Auger-Aliassime déjoue les pronostics et venge Riedi

ATS

3.9.2025 - 22:12

Felix Auger-Aliassime (no 25) disputera vendredi pour la deuxième fois les demi-finales de l’US Open. L’ancien double vainqueur des Swiss Indoors a une fois de plus déjoué les pronostics.

Keystone-SDA

03.09.2025, 22:12

03.09.2025, 23:05

Le Canadien s’est imposé 4-6 7-6 (9/7) 7-5 7-6 (7/4) devant Alex de Minaur (no 8) dans un match long de 4h10 qui fut très loin toutefois de tenir ses promesses. Face à un Australien qui échoue pour la sixième fois à ce stade des quarts de finale dans un Grand Chelem, Felix Auger-Aliassime a témoigné d’une certaine résilience. Après la perte de la première manche, il a, en effet, dû courir derrière le score dans les deuxième et quatrième sets avant de lever les bras.

US Open. Retour sur terre brutal pour Leandro Riedi, fessé en 8es

US OpenRetour sur terre brutal pour Leandro Riedi, fessé en 8es

Il a notamment écarté une balle de deux sets à rien dans le premier tie-break de la rencontre, Dans le second qui lui a permis de conclure, il a su pleinement exploiter une double faute de de Minaur à 4/3 pour forcer la décision. Avec 10 autres doubles fautes et seulement 42 % de réussite en première balle, l’Australien, «tombeur» de Leandro Riedi lundi, n’a guère été aidé par son service dans ce quart de finale qu'il abordait dans la peau du favori.

Vendredi, Felix Auger-Aliassime sera opposé au vainqueur du derby italien entre le no 1 mondial et tenant du titre Jannik Sinner et Lorenzo Musetti (no 10), En 2021, c’est Daniil Medvedev, le futur vainqueur, qui lui avait barré la route.

