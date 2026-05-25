Le vétéran français Gaël Monfils (218e mondial) s'est incliné lundi dès le premier tour de son 19e et dernier Roland-Garros, battu en cinq sets par son compatriote Hugo Gaston (118e).

From 2005 to 2026: 19 Roland-Garros appearances, countless memories.



Merci La Monf 🧡 pic.twitter.com/xpSj5Mv4YY — Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2026

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Sur un Central aux tribunes bien garnies malgré l'heure tardive et la chaleur, le Parisien de 39 ans a perdu 6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0 au bout d'un dernier combat de plus de trois heures.

Demi-finaliste de Roland-Garros en 2008 et ex-N.6 mondial, le chouchou du public français avait annoncé à l'automne que la saison 2026 serait sa dernière sur le circuit ATP.

«Il y a de la joie mais je pense qu'il y a beaucoup plus de tristesse pour Gaël, je suis vraiment désolé pour toi», a lancé Gaston à l'adresse de sa victime du jour, saluant sa carrière «incroyable».

«Dès que j'allumais la télé, je voulais voir Gaël jouer», a-t-il assuré alors que Monfils était le dernier des quatre «mousquetaires» du tennis français du début du XXIe siècle à tirer sa révérence porte d'Auteuil, après Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Richard Gasquet.

🥺 C'EST FINI !



Gaël Monfils craque dans le dernier set face à Hugo Gaston et fait ses adieux à Roland-Garros 💔#RolandGarros pic.twitter.com/o2rAWtLsv0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 25, 2026

Moins percutant que d'ordinaire et auteur d'une multitude de fautes directes, «La Monf» a livré une dernière copie brouillonne à Roland-Garros, sur une terre battue qu'il affectionne moins que les courts en dur.

Vainqueur de 13 titres ATP, Gaël Monfils a fait ses adieux à Roland-Garros quelques heures après son contemporain suisse Stan Wawrinka (41 ans), qui dispute lui aussi sa dernière saison professionnelle et a été battu en quatre sets par le Néerlandais Jesper de Jong (106e).