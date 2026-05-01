  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Madrid Implacable, le métronome Sinner ramène Fils sur terre

ATS

1.5.2026 - 18:32

Le Français Arthur Fils, 25e joueur mondial, s'est arrêté vendredi en demi-finale du Masters 1000 de Madrid. Il a été dominé par le no 1 mondial Jannik Sinner 6-2 6-4.

Keystone-SDA

01.05.2026, 18:32

01.05.2026, 18:33

L'Italien de 24 ans tentera dimanche de remporter un 5e titre consécutif en Masters 1000, une première, face au vainqueur du match prévu en soirée entre l'Allemand Alexander Zverev (3e) et le Belge Alexander Blockx (69e).

Madrid. 25 succès d'affilée : Sinner en quarts sans écart

Madrid25 succès d'affilée : Sinner en quarts sans écart

Récemment titré à Barcelone, le Francilien de 21 ans restait sur neuf victoires consécutives sur terre battue et avait l'occasion de se jauger face au meilleur joueur du monde, à moins d'un mois de Roland-Garros. Et Sinner lui a montré qu'il y avait encore un monde d'écart puisque Fils ne s'est procuré aucune balle de break.

Sinner implacable

Comme souvent, l'Italien a asphyxié dès l'entame son adversaire au retour et a été récompensé par deux breaks. Visiblement tendu par l'enjeu, Fils a manqué de justesse au service (39% de réussite au service en première) et dans les échanges (13 fautes directes) dans le premier set.

«Nous avons décidé de rester prudent». Double tenant du titre, Alcaraz déclare forfait pour Roland-Garros

«Nous avons décidé de rester prudent»Double tenant du titre, Alcaraz déclare forfait pour Roland-Garros

Le Français, qui réintègrera le Top 20 lundi, a retrouvé des couleurs au service dans la deuxième manche jusqu'à un jeu crucial à 4 jeux partout. Fils est retombé dans ses travers en ne passant aucune première, ce qui ne pardonne pas face au no 1 mondial.

Masters 1000 de Madrid. Jannik Sinner en quête d'un exploit jamais réalisé

Masters 1000 de MadridJannik Sinner en quête d'un exploit jamais réalisé

Sinner décroche ainsi sa 27e victoire consécutive en Masters 1000 (deux sets concédés seulement), avec quatre titres à Paris, Indian Wells, Miami et Monte-Carlo.

Les plus lus

Téhéran soumet une offre aux USA pour sortir de l’impasse
Ce qu'il faut savoir sur l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions»
«C'est Hollywood ! Les dieux du hockey étaient avec nous»
Horaire, parcours : tout sur la grande parade du titre samedi à Fribourg !
Visite du musée… en maillot de bain à la Fondation Beyeler
Trump veut relever «la semaine prochaine» les droits de douane sur les véhicules européens