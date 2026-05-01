Le Français Arthur Fils, 25e joueur mondial, s'est arrêté vendredi en demi-finale du Masters 1000 de Madrid. Il a été dominé par le no 1 mondial Jannik Sinner 6-2 6-4.

Almost FLAWLESS 😳 @janniksin defeats Fils to move into a maiden final in Madrid! #MMOpen pic.twitter.com/MYwAjTZbyf — Tennis TV (@TennisTV) May 1, 2026

Keystone-SDA ATS

L'Italien de 24 ans tentera dimanche de remporter un 5e titre consécutif en Masters 1000, une première, face au vainqueur du match prévu en soirée entre l'Allemand Alexander Zverev (3e) et le Belge Alexander Blockx (69e).

Récemment titré à Barcelone, le Francilien de 21 ans restait sur neuf victoires consécutives sur terre battue et avait l'occasion de se jauger face au meilleur joueur du monde, à moins d'un mois de Roland-Garros. Et Sinner lui a montré qu'il y avait encore un monde d'écart puisque Fils ne s'est procuré aucune balle de break.

Sinner implacable

Comme souvent, l'Italien a asphyxié dès l'entame son adversaire au retour et a été récompensé par deux breaks. Visiblement tendu par l'enjeu, Fils a manqué de justesse au service (39% de réussite au service en première) et dans les échanges (13 fautes directes) dans le premier set.

Le Français, qui réintègrera le Top 20 lundi, a retrouvé des couleurs au service dans la deuxième manche jusqu'à un jeu crucial à 4 jeux partout. Fils est retombé dans ses travers en ne passant aucune première, ce qui ne pardonne pas face au no 1 mondial.

Sinner décroche ainsi sa 27e victoire consécutive en Masters 1000 (deux sets concédés seulement), avec quatre titres à Paris, Indian Wells, Miami et Monte-Carlo.