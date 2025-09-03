L'Américaine Venus Williams et sa partenaire canadienne Leylah Fernandez se sont inclinées mardi en quarts de finale du tournoi de double de l'US Open. Elles ont logiquement subi la loi des têtes de série no 1 Katerina Siniakova et Taylor Townsend.

The top seeds move on!



Siniakova and Townsend defeat Williams and Fernandez 6-1, 6-2 in a packed Louis Armstrong Stadium. pic.twitter.com/b8M1EfM5pr — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

La Tchèque et l'Américaine l'ont emporté 6-1 6-2 sur le court Louis-Armstrong, le deuxième dans la hiérarchie new-yorkaise. Eliminée au premier tour du simple, l'aînée des soeurs Williams âgée de 45 ans avait reçu en dernière minute une invitation des organisateurs pour participer au tournoi de double, dans lequel elle est parvenue à remporter trois matches d'affilée au côté de Leylah Fernandez.

Lauréate de quatorze titres du Grand Chelem en double aux côtés de sa soeur cadette Serena, Venus Williams est revenue à la compétition fin juillet au tournoi de Washington, après seize mois loin du circuit WTA. Elle a indiqué après sa défaite en simple à New York que l'US Open serait probablement son dernier tournoi de la saison.