La Bélarusse Aryna Sabalenka, N.1 mondiale, a été battue samedi par la Russe Ekaterina Alexandrova (19e) 7-6 (7-3), 4-6, 6-4, en huitièmes de finale du WTA 1000 de Toronto.

Tennis Fin de parcours pour Sabalenka à Toronto face à une Alexandrova inspirée

Un duel accroché jusqu'au bout

Sabalenka, qui tentera de remporter son troisième titre consécutif à l'US Open le mois prochain, abordait cette rencontre avec un bilan de 5 victoires pour 4 défaites face à Alexandrova.

La tête de série N.1 a breaké d'entrée de jeu pour prendre une avance de 2-0, mais a perdu les quatre jeux suivants avant de revenir à égalité. Alexandrova a ensuite dominé le tie-break en remportant cinq des six derniers points.

Alexandrova a envoyé un coup droit trop long, concédant ainsi un break et donnant à Sabalenka une avance de 4-3 dans le deuxième set. Sabalenka a conservé son service à deux reprises pour remporter le set.

Dans la troisième manche, Sabalenka a trouvé le filet avec un coup droit, concédant un break et offrant une avance de 3-1 à Alexandrova, qui a fini par s'imposer en 2 heures et 31 minutes.

Alexandrova vise une place dans le dernier carré

«J'ai simplement essayé de jouer chaque point comme si c'était le dernier», a soufflé la Russe de 31 ans.

En quarts de finale, Alexandrova affrontera soit l'Américaine Amanda Anisimova (10e), soit l'Ukrainienne Elina Svitolina (9e).