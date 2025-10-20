  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss Indoors Fin de parcours prématurée pour Remy Bertola

ATS

20.10.2025 - 17:57

Remy Bertola (ATP 268) n'a pas signé d'exploit lundi à Bâle. Issu des qualifications, le Tessinois s'est incliné 6-2 6-4 en 75' devant l'Espagnol Jaume Munar (ATP 42) au 1er tour des Swiss Indoors.

Remy Bertola s'est incliné au 1er tour du tableau principal lundi à Bâle.
Remy Bertola s'est incliné au 1er tour du tableau principal lundi à Bâle.
ATS

Keystone-SDA

20.10.2025, 17:57

20.10.2025, 18:14

Programmé sur le court no 1 de la Halle St-Jacques, Remy Bertola a entamé de manière idéale cette partie. N'hésitant pas à agresser un joueur surtout réputé pour son jeu sur terre battue, il s'est procuré la première balle de break, dans le deuxième jeu. Mais ce fut finalement sa seule opportunité à la relance dans cette partie.

Le solide Jaume Munar a très vite pris le dessus à l'échange, profitant du manque de constance de Remy Bertola en fond de court. L'Espagnol de 28 ans a ainsi empoché cinq jeux d'affilée pour s'adjuger la première manche, en s'emparant à deux reprises du service adverse.

Plus performant sur son engagement (76% de points gagnés derrière sa première balle au deuxième set, contre seulement 50% au premier), Remy Bertola a offert une plus nette résistance dans la deuxième manche. Mais il a craqué à 3-3, Jaume Munar signant alors un troisième et dernier break pour prendre définitivement le large.

Remy Bertola, qui disputait à 27 ans son premier match dans le tableau principal d’un tournoi ATP, peut tirer un bilan plus que positif de ses Swiss Indoors. Il a décroché deux succès probants en qualifications, face aux Français Adrian Mannarino (ATP 58) et Quentin Halys (ATP 78), et grimpera aux alentours de la 240e place mondiale pour améliorer son meilleur classement (258e jusqu'ici).

Les plus lus

«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»
Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez
Le Guide Michelin 2025 consacre 145 tables étoilées
Accident de funiculaire à Lisbonne: le câble n'était pas aux normes
Le géant d’ouverture à Sölden privé de l’un de ses favoris