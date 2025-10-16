  1. Clients Privés
Tennis La poisse pour Dominic Stricker, dans «une situation pas facile»

ATS

16.10.2025 - 08:27

Dominic Stricker s'est déchiré le ligament interne du genou droit. Selon son management, le Bernois de 23 ans devra faire une pause jusqu'à la fin de la saison.

Dominic Stricker doit mettre un terme à sa saison.
Dominic Stricker doit mettre un terme à sa saison.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.10.2025, 08:27

16.10.2025, 08:34

La blessure s'est produite vendredi dernier, lors des quarts de finale du Challenger de Roanne. Stricker a dû abandonner après une chute et n'a pas pu terminer son match face au Croate Matej Dodig.

Si le processus de guérison se déroule comme prévu, Stricker sera absent pendant deux mois. «Bien sûr, ce n'est pas une situation facile pour moi, d'autant plus que je remontais la pente sur le plan sportif. Mais c'est ainsi dans le sport de haut niveau», a déclaré le Bernois.

Ce dernier compte tirer le meilleur parti de la situation et continuer à se battre. Il ne se fera pas opérer et la guérison sera traitée de manière conservatrice. Par le passé, Carlo Janka avait lui aussi décidé de ne pas se faire opérer des ligaments en 2017 après une chute à Diavolezza.

