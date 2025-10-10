  1. Clients Privés
Tennis «Cassé ? Parfois. Fini ? Jamais» - Leandro Riedi à nouveau opéré

ATS

10.10.2025 - 16:42

Leandro Riedi (23 ans) ne jouera plus cette saison. Le Zurichois a dû se soumettre à une opération à l'aine. C'est la troisième fois en treize mois qu'il passe sur le billard pour diverses blessures.

Keystone-SDA

10.10.2025, 16:42

10.10.2025, 16:45

Leandro Riedi a posté un message sur les réseaux sociaux avec une photo le montrant alité à l'hôpital. «Cassé ? Parfois. Fini ? Jamais», a-t-il écrit.

Le Zurichois de 23 ans (ATP 171) avait étonné lors de l'US Open. Issu des qualifications, il s'était hissé en 8es de finale et avait ainsi obtenu de précieux points pour grimper dans la hiérarchie.

Tennis. Le bond monstrueux de Leandro Riedi au classement ATP

TennisLe bond monstrueux de Leandro Riedi au classement ATP

Malgré cette nouvelle blessure, son objectif sera de renouer avec la compétition en Australie au mois de janvier, a-t-il annoncé.

