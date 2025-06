Fin du rêve : Coco Gauff ne fait qu’une gorgée de Loïs Boisson

Pas de troisième exploit de suite pour Loïs Boisson : tombeuse de deux membres du top 10 aux tours précédents, la révélation de Roland-Garros Loïs Boisson (WTA 361) a été sèchement battue jeudi en demi-finales par la no 2 mondiale Coco Gauff.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Sur le court Philippe-Chatrier, la première Française depuis 2011 à s'être hissée dans le dernier carré du Grand Chelem parisien sur terre battue s'est inclinée 6-1, 6-2 contre l'Américaine, qui affrontera la no 1 mondiale Aryna Sabalenka en finale, qui a éliminé la triple tenant du titre Iga Swiatek (7-6 4-6 6-0).

En atteignant les demi-finales porte d'Auteuil, «elle a clairement démontré qu'elle était une des meilleures joueuses au monde sur terre battue. Je suis sûre qu'on se livrera d'autres batailles» dans les prochaines années, a pressenti la gagnante juste après sa victoire.

Tombeuse de la no 3 mondiale Jessica Pegula en huitièmes de finale puis de la jeune Russe Mirra Andreeva (WTA 6) en quarts, la Dijonnaise de 22 ans n'aura pas réussi à surprendre une troisième membre du top 10 d'affilée mais est assurée de devenir la première Française au classement WTA en début de semaine prochaine, aux alentours de la 70e place.

Malgré sa défaite contre Gauff, qui atteint sa deuxième finale à Paris après celle perdue contre Iga Swiatek (5e) en 2022, Boisson a réalisé porte d'Auteuil le meilleur parcours d'une joueuse bénéficiaire d'une invitation des organisateurs depuis le début de l'ère professionnelle du tennis en 1968.

Un seul match sur le circuit

Avant d'arriver à Roland-Garros, la Française n'avait remporté qu'un seul match sur le circuit principal, au modeste WTA 250 de Rouen en avril. Elle disputait aussi à Roland-Garros son premier tableau final en Grand Chelem, après trois échecs en qualifications en 2021, 2022 et 2023 et une grave blessure au genou gauche au printemps 2024, qui l'a tenue éloignée des courts pendant de longs mois.

Coups droits encore plus puissants que ceux de la Française, variations constantes et fautes directes plus nombreuses qu'à l'accoutumée chez Boisson: en un rien de temps, Coco Gauff s'était échappée à 4-0 dans le premier set, sous le toit d'un court Philippe-Chatrier fouetté par la pluie et à l'enthousiasme douché. La messe était déjà dite et Loïs Boisson n'avait, ni le jeu, ni les jambes et ni le souffle pour revenir dans le match.