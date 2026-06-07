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Tennis Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir

ATS

7.6.2026 - 04:01

Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir – Gallery
Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir – Gallery. Alexander Zverev disputera dimanche sa 4e finale de Grand Chelem

Alexander Zverev disputera dimanche sa 4e finale de Grand Chelem

Photo: ATS

Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir – Gallery. Flavio Cobolli a lui aussi une chance unique à saisir dimanche

Flavio Cobolli a lui aussi une chance unique à saisir dimanche

Photo: ATS

Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir – Gallery
Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir – Gallery. Alexander Zverev disputera dimanche sa 4e finale de Grand Chelem

Alexander Zverev disputera dimanche sa 4e finale de Grand Chelem

Photo: ATS

Finale messieurs de Roland-Garros: une chance à saisir – Gallery. Flavio Cobolli a lui aussi une chance unique à saisir dimanche

Flavio Cobolli a lui aussi une chance unique à saisir dimanche

Photo: ATS

Alexander Zverev est à un succès d'un premier titre du Grand Chelem. Mais son adversaire en finale de Roland-Garros, Flavio Cobolli, a lui aussi une chance peut-être unique à saisir.

Keystone-SDA

07.06.2026, 04:01

L'affiche est inédite à ce stade de la compétition, et on ne peut plus inattendue pour un tournoi majeur. Si Alexander Zverev, no 3 mondial et tête de série no 2 du tableau, pouvait légitimement espérer jouer les premiers rôles en l'absence de Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli a créé une sacrée surprise.

L'Italien de 24 ans n'a pourtant rien volé. Il n'a lâché que deux sets dans ses six premiers matches, dont un en quart de finale face au 6e joueur mondial Félix Auger-Aliassime. Et le forfait de son compatriote Matteo Arnaldi avant leur demi-finale lui a offert une plage de repos supplémentaire bienvenue.

Flavio Cobolli abordera la finale, sa sixième sur le circuit principal et sa première en Grand Chelem, dans la peau de l'outsider. L'Italien affiche trois titres à son palmarès, dont un conquis en 2026 (Acapulco), contre 24 déjà pour son prochain adversaire.

Champion olympique en 2021, vainqueur de deux Masters ATP et de sept tournois Masters 1000 (dont quatre sur terre battue), Alexander Zverev est donc bien le favori logique de cette finale qui débutera à 15h. Mais les doutes subsistent concernant le mental de l'Allemand, battu à trois reprises en trois finales de Grand Chelem.

Le Hambourgeois peut et doit croire en son étoile, lui qui avait subi la loi de Dominic Thiem (US Open 2020), Carlos Alcaraz (Roland-Garros 2024) et Jannik Sinner (Open d'Australie 2025) dans ses trois précédentes finales majeures. Flavio Cobolli peut toutefois également penser que son heure a sonné.

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