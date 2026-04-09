Pour sa première participation au Masters 1000 de Monte-Carlo, Joao Fonseca s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale. Le Brésilien de 19 ans a battu sèchement l'Italien Matteo Berrettini en deux sets 6-3 6-2.
La pépite brésilienne devient le plus jeune quart-de-finaliste du tournoi depuis 2005, après sa victoire impressionnante en seulement 1h13 sous le soleil monégasque.
Le 40e mondial a mis fin au parcours de Berrettini (ATP 90, ancien no 6), qui n'avait pourtant perdu aucun jeu lors de ses deux premiers tours, après l'abandon de Roberto Bautista Agut à 4 à 0 au premier tour et en infligeant ensuite le premier 6-0 6-0 de sa carrière à Daniil Medvedev.
Vainqueur dès sa première balle de match sur un smash gagnant, Fonseca affrontera en quarts le vainqueur du match entre Alexander Zverev et Zizou Bergs.