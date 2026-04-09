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Monte-Carlo Joao Fonseca ne fait qu’une bouchée de Matteo Berrettini

ATS

9.4.2026 - 12:58

Pour sa première participation au Masters 1000 de Monte-Carlo, Joao Fonseca s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale. Le Brésilien de 19 ans a battu sèchement l'Italien Matteo Berrettini en deux sets 6-3 6-2.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

09.04.2026, 12:58

La pépite brésilienne devient le plus jeune quart-de-finaliste du tournoi depuis 2005, après sa victoire impressionnante en seulement 1h13 sous le soleil monégasque.

Le 40e mondial a mis fin au parcours de Berrettini (ATP 90, ancien no 6), qui n'avait pourtant perdu aucun jeu lors de ses deux premiers tours, après l'abandon de Roberto Bautista Agut à 4 à 0 au premier tour et en infligeant ensuite le premier 6-0 6-0 de sa carrière à Daniil Medvedev.

Monte-Carlo. 6-0, 6-0 : humilié par Berrettini, Medvedev pète un plomb

Monte-Carlo6-0, 6-0 : humilié par Berrettini, Medvedev pète un plomb

Vainqueur dès sa première balle de match sur un smash gagnant, Fonseca affrontera en quarts le vainqueur du match entre Alexander Zverev et Zizou Bergs.

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