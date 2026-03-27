Novak Djokovic a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, ont annoncé vendredi les organisateurs. Les Français Gaël Monfils, pour sa dernière saison, et Moïse Kouamé, la révélation de 17 ans, seront de la partie.

Djokovic renonce à Monte-Carlo (archives). AP

Keystone-SDA ATS

«Novak Djokovic s'est retiré du tournoi», a indiqué le compte Instagram du tournoi (5-12 avril) sans indiquer la raison de son absence.

Le Serbe de 38 ans, actuellement 3e au classement de l'ATP, a remporté deux fois Monte-Carlo, qui lance traditionnellement en Europe la saison de terre battue, avant Roland-Garros (24 mai-7 juin) où il visera un 25e titre du Grand Chelem.

Finaliste de l'Open d'Australie en janvier, il reste sur une élimination en huitièmes de finale du Masters 1000 d'Indian Wells par le Britannique Jack Draper. Il a renoncé au Masters 1000 de Miami la semaine suivante en raison d'une blessure à l'épaule droite.

Djokovic devrait effectuer son retour lors du Masters 1000 de Madrid (22 avril-3 mai), selon le site de l'ATP.

Les organisateurs du tournoi monégasque ont aussi accordé deux invitations à Monfils et Kouamé: le premier vit à 39 ans sa dernière saison sur le circuit. L'ancien N.6 mondial, actuellement 153e, est l'un des rares Français à avoir atteint la finale à Monte-Carlo: c'était en 2016 face à Rafael Nadal.

De son côté, Kouamé (325e) est à 17 ans le plus jeune joueur du top 500. La dernière pépite du tennis français a remporté à Miami sa première victoire dans un Masters 1000.