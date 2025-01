Belinda Bencic (WTA 489) a passé sans encombre le 1er tour des qualifications à Adelaide. En lice quant à lui dans l'ATP 250 d'Auckland, Dominic Stricker (ATP 299) a échoué au même stade.

Sèchement battue par la 4e joueuse mondiale Jasmine Paolini six jours plus tôt à Sydney pour son deuxième et dernier simple dans la United Cup, Belinda Bencic n'a laissé aucune chance à Moyuka Uchijima (WTA 62) samedi à Adelaide. La championne olympique 2021 s'est imposée 6-2 6-3 devant la Japonaise, en moins de 80' de jeu.

La St-Galloise, qui a cueilli son 10e succès en 13 matches livrés depuis la naissance de sa fille Bella, jouera sa place dans le tableau final de ce WTA 500 dimanche face à l'expérimentée Laura Siegemund (WTA 80). Elle reste sur une victoire face à l'Allemande de 36 ans, mais celle-ci remonte à l'édition 2019 de Roland-Garros.

Dominic Stricker s'est quant à lui incliné 6-4 6-4 dans le duel de gauchers qui l'opposait au Français Adrian Mannarino (ATP 66) au 1er tour des qualifications à Auckland. Le Bernois a ainsi subi sa troisième défaite de la saison après les deux concédées dans le cadre de la United Cup le week-end dernier.