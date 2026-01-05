  1. Clients Privés
Stan Wawrinka «C’est génial de commencer l'année de cette façon»

par Rolf Bichsel

5.1.2026 - 10:52

Stan Wawrinka (ATP 156) est compétitif dès l'entame de sa dernière saison sur le circuit. Peut-être plus qu'il ne l'a été au cours des quinze derniers mois.

Stan Wawrinka a lancé sa saison 2026 en fanfare à l’United Cup.
Stan Wawrinka a lancé sa saison 2026 en fanfare à l’United Cup.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Rolf Bichsel

05.01.2026, 10:52

Une victoire face à Arthur Rinderknech (ATP 29), puis une défaite face à Flavio Cobolli (ATP 22): Stan Wawrinka a entamé de manière quasi idéale sa saison, la 23e au cours de laquelle il aura remporté au moins un match sur le circuit principal. Il semble plus affûté qu'en 2025.

«C'est génial de commencer l'année de cette façon», se réjouissait le «quadra» vaudois samedi après avoir vaincu le Français Rinderknech à la United Cup de Perth. Mais il se demandait s'il serait capable de récupérer physiquement après 3h18 d'efforts pour être prêt à affronter Flavio Cobolli dimanche soir.

United Cup. Stan lance sa tournée d'adieu par une victoire de patron à 40 ans !

United CupStan lance sa tournée d'adieu par une victoire de patron à 40 ans !

Il a répondu par l'affirmative, résistant jusqu'au bout à l'Italien avant de s'incliner en un peu mois de trois heures. «Ces deux matches me donnent confiance», a souligné Stan Wawrinka. Et pour cause, l'année dernière, sur les 15 matches durant lesquels il a joués au moins trois sets, il n'en a gagné que trois.

L'ex-no 3 mondial avait l'an dernier la fâcheuse tendance à baisser de régime en fin de partie. A Perth, il a maintenu un niveau de jeu élevé contre Rinderknech et Cobolli pendant 6h20 au total. A presque 41 ans (son anniversaire est en mars), Stan Wawrinka est-il plus en forme que la saison dernière?

Repousser ses limites

Bien sûr, il l'espère, mais il ne peut pas non plus en être sûr. La seule chose qui est claire, c'est que «cela me convient d'avoir annoncé que c'était ma dernière année sur le circuit. Mais je ne vais pas dire simplement au revoir partout. Je suis un combattant. Je veux repousser mes limites. Je veux jouer contre les meilleurs et gagner des matches. Et je veux revenir dans le top 100.»

Tennis. Dernière danse : Stan The Man posera la raquette en 2026 !

TennisDernière danse : Stan The Man posera la raquette en 2026 !

Le triple vainqueur de Grand Chelem s'est fixé des objectifs aussi élevés que possible pour sa dernière saison, comme il l'a toujours faits dans sa carrière professionnelle. «Je suis convaincu que c'est la seule raison pour laquelle j'ai accompli beaucoup plus que ce dont je rêvais quand j'étais jeune», lâche-t-il.

La saison dernière déjà, Stan Wawrinka avait encore réussi de belles choses, surtout sur le front des Challengers. Peut-être libéré d'un certain poids après avoir annoncé sa retraite, il a les moyens de signer le dernier grand exploit dont il rêve et de retrouver le top 100. Après tout, il ne lui manque «que» 230 points pour y parvenir.

