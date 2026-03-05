  1. Clients Privés
Indian Wells Gaël Monfils : «J'apprécie cette dernière preuve d'amour»

Gregoire Galley

5.3.2026

«C'a été une incroyable aventure»: le vétéran français Gaël Monfils (39 ans), qui prendra se retraite en fin d'année, est revenu mercredi sur près de 22 ans de carrière après avoir franchi le premier tour du Masters 1000 d'Indian Wells (Californie, Etats-Unis) face au Canadien Alexis Galarneau.

Agence France-Presse

05.03.2026, 07:32

05.03.2026, 07:33

A quel point avez-vous changé depuis vos débuts ?

«J'ai joué mon premier tournoi ATP en 2004 à Paris-Bercy, j'avais battu Thomas Enqvist, puis j'avais perdu contre le N.3 mondial Lleyton Hewitt, mais 6-3, 7-6, je n'étais pas si loin de lui. Je me suis dit que je pouvais faire quelques chose dans le tennis. Depuis, ç'a été une incroyable aventure, j'ai essayé d'apprécier chaque instant, et me voilà toujours à jouer en 2026. C'a été un long chemin, cabossé à cause des blessures, mais je n'aurais même pas pu rêver de cela. Je veux juste remercier mes parents qui ont cru en ce rêve.»

A quel point vos parents ont été importants ?

«Ma mère, mon père, tout le monde, c'est mon père qui m'a appris à jouer au tennis, ce sont mes parents qui m'ont emmené en tournoi, qui ont investi leur temps, leur énergie, leur passion du sport tout simplement. Mes parents m'ont inscrit au tennis comme ils m'ont inscrit à d'autres sports, foot, judo, basket, taekwondo, j'en ai fait des sports, le conservatoire aussi. Il y a beaucoup de parents qui ont envie que leur enfant réussisse dans un sport mais les miens ont eu leur recette, entre pousser leur gamin, aimer leur gamin, laisser suffisamment d'espace pour pouvoir être créatif mais être suffisamment dur aussi pour me canaliser et pour surtout me pousser dans mes rêves. Je leur dois tout.»

Gaël Monfils. «Je ne regarde plus les victoires, les défaites, c'est fini pour moi»

Gaël Monfils«Je ne regarde plus les victoires, les défaites, c'est fini pour moi»

Vous êtes toujours un des chouchous du public, qui l'a montré ce soir. Ca ne vous donne pas envie de continuer ?

«J'apprécie cette dernière preuve d'amour. Mais la semaine prochaine j'en aurai une autre encore plus forte à la maison (sa fille, ndlr). Toutes les bonnes choses ont une fin, je suis heureux de sentir cet amour une dernière fois. Le prochain chapitre sera encore plus beau, j'en suis sûr. Normalement l'année prochaine je travaillerai dans la finance. J'ai fait un stage dans une banque privée chez moi, je suis des formations en ligne depuis pas mal d'années, ça se précise. J'en dirai davantage plus tard.»

Vous affrontez un autre canadien vendredi au prochain tour, Félix Auger-Aliassime...

«Félix c'est un joueur en forme, Top 10, ça va être un très très gros morceau. Je l'ai joué quand il était très jeune, moi j'étais à mon +prime+, maintenant c'est lui qui est à son +prime+ et moi l'outsider. Je vais devoir trouver des ressources insoupçonnées si j'ai envie de gagner. Il est en confiance, il joue très bien, un beau tennis qui est très agressif. Je vais travailler tactiquement demain (jeudi) à l'entraînement pour pouvoir essayer de le gêner, de trouver une petite ouverture.»

