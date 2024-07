Adversaire de Stan Wawrinka (ATP 95) ce mercredi à Wimbledon, Gaël Monfils (ATP 33) est revenu sur ses liens avec le Vaudois ainsi que ceux avec son pays adoptif, la Suisse.

Gaël Monfils et Stan Wawrinka (ici à Roland-Garros en 2017) se retrouve mercredi à Wimbledon. imago/PanoramiC

blue Sport NL Nicolas Larchevêque

C’est l’une des rencontres les plus attendues du second tour à Wimbledon. Stan Wawrinka (39 ans) et Gaël Monfils (37 ans) s’affrontent ce mercredi, en fin d’après-midi, sur le gazon londonien. Un duel vintage franco-suisse qui mettra avant tout aux prises deux amis de longue date.

«C'est cool de jouer ‘Stan the man’. C'est mon pote, mais plus que ça», a avancé le Tricolore, selon les propos relayés par «L’Equipe», lundi après sa victoire contre son compatriote Adrian Mannarino (6-4, 3-6, 7-5, 6-4). «Stan sait que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il m'a beaucoup aidé sur pas mal de choses. Quoi qu'il arrive, je sais que je vais prendre du plaisir. Il sait qu'on va rigoler.»

Ce sera la septième fois de leur carrière que les deux joueurs s’affrontent, avec jusqu’ici une égalité parfaite (trois succès chacun). Leur dernier face à face remonte à 2019, lorsque Wawrinka s’était incliné en finale à Rotterdam. Mais en Grand Chelem, le Vaudois reste invaincu en deux duels face au Français (à l’Open d’Australie en 2011 et à Roland-Garros en 2017).

«La Suisse est un super pays, j’adore vivre là-bas»

Ce choc des vétérans aura également des airs de derby cantonal, Monfils vivant en effet avec sa femme Elina Svitolina et sa fille au bord du Léman sur La Côte. «Ça fait 20 ans que je vis en Suisse. Je suis quasiment autant Suisse que Français», a plaisanté le natif de Paris.

Avant de faire l’éloge de son pays d’adoption : «On parle souvent des questions fiscales, mais il y a un truc que les gens oublient vraiment, c'est que c'est un super pays. J'adore vivre là-bas. Ils m'ont bien accueilli. Je paie des impôts en France, en Suisse aussi, moindres, certes. Mais j'ai une belle vie, surtout. Il y a plein de Français qui aiment ce qui se passe en Suisse. Mais ce n'est pas pour ça que je vais oublier ma patrie. Je suis content de représenter mon pays.»