Tennis Gaël Monfils va raccrocher sa raquette !

Nicolas Larchevêque

1.10.2025

Gaël Monfils, l'un des joueurs les plus spectaculaires et les plus appréciés du circuit, a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison 2026.

Gaël Monfils a annoncé mercredi qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison 2026.
Gaël Monfils a annoncé mercredi qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison 2026.
IMAGO/PsnewZ
,

Agence France-Presse, Keystone-ATS

01.10.2025, 08:51

01.10.2025, 09:21

Le Français Gaël Monfils a annoncé sur les réseaux sociaux mercredi qu'il prendrait sa retraite au terme de la saison 2026. Âgé de 39 ans, il a remporté 13 titres sur le circuit ATP.

«Après avoir fêté mes 39 ans, il y a tout juste un mois, je voudrais faire savoir que l'année qui vient sera ma dernière en tant que joueur professionnel (...) Bien que ce sport soit de la plus grande importance pour moi, c'est avec la plus grande sérénité que je prends la décision de me retirer à l'issue de la saison 2026», indique le joueur Français dans un message en anglais.

Monfils a également joué à deux reprises la finale de la Coupe Davis avec la France, contre la Serbie en 2010 et contre la Suisse en 2014. Actuel 53e mondial, il a remporté son dernier titre à Auckland en janvier 2025. Le Vaudois d'adoption était alors devenu le joueur le plus âgé à remporter un titre ATP.

Le Français a disputé deux finales de Grand Chelem, à Roland-Garros en 2008 et à l'US Open en 2016, année où il a atteint le 6e rang mondial, son meilleur classement ATP.

