Malgré des palmarès difficilement comparables, les destins de Rafael Nadal et de Richard Gasquet n'auront cessé d'être liés. Les deux hommes, à qui des hommages sont rendus cette année à Roland-Garros, écrivent à Paris le dernier chapitre d'une longue histoire commune.

Après l'émouvante cérémonie pour l'Espagnol dimanche, son contemporain français pourrait être honoré à son tour dès lundi, jour de son entrée en lice dans le dernier tournoi de sa carrière. «En 2005, quand j'ai joué mon premier» Roland-Garros, «ma première grande expérience a été le match que j'ai joué contre mon ami d'enfance et rival Richard Gasquet», a assuré Nadal lors de la cérémonie en son honneur.

Le Biterrois s'était alors incliné 6-4 6-3 6-2 sur la terre battue parisienne, la troisième défaite d'une série de 18 revers en autant de duels contre le Majorquin. Nés à 15 jours d'écart en 1986, l'Espagnol et le Français se sont souvent affrontés sur les courts pendant deux décennies et leur rivalité aurait pu être mémorable.

Il n'en fut rien, puisque Gasquet s'est systématiquement incliné contre Nadal et a tutoyé les sommets du tennis mondial plus sporadiquement que le «taureau de Manacor», ex-no 1 mondial et membre avec Novak Djokovic et Roger Federer du légendaire «Big Three» du tennis mondial.

Premier duel à 12 ans

Pourtant, aux prémices de leurs carrières, le Biterrois a réussi à prendre le meilleur sur le Majorquin. C'était à Tarbes, lors du Tournoi des Petits As, et les deux pré-ados avaient 12 ans. «C'était probablement la confrontation la plus spéciale», se souvenait Nadal avant de retrouver Gasquet au troisième tour de Roland-Garros en 2021. «Parce que c'était la première fois, et Gasquet était incroyable. Même si j'ai perdu, je m'en souviens avec beaucoup d'affection.»

Il y eut ensuite, en 2005, leur demi-finale accrochée à Monte-Carlo, gagnée 6-7 (6/8) 6-4 6-3 par Nadal. Mais quelques semaines plus tard, Gasquet, balayé à Roland-Garros, avait compris à quel point son adversaire deviendrait l'ogre de l'ocre.

«J'avais vu que ce n'était plus le même joueur qu'à Monaco. En sortant du match, j'avais dit à mon père qu'il allait gagner beaucoup de Grand Chelem derrière», avait-il déclaré en 2018, sans imaginer que Rafa irait jusqu'à rafler 14 titres à Roland-Garros et 22 en Grand Chelem.

Plus facile d'être espagnol ?

«On a joué beaucoup de matches l'un contre l'autre, on est arrivés presque au même moment sur le circuit, et on est toujours là», disait Nadal en 2021. «On a tous les deux connu des moments difficiles à cause des blessures. Mais à la fin, on prend tellement de plaisir à faire ce qu'on fait, jouer au tennis, qu'on continue tant qu'on peut. Je suis heureux de ça», se félicitait-il encore.

En 22 ans de carrière, les chiffres synthétisant la carrière de «Rafa» sont étourdissants: 92 titres remportés sur le circuit ATP dont 22 du Grand Chelem, 209 semaines à occuper le trône mondial... Le CV de Gasquet, qui a culminé à la 7e place, est bien moins impressionnant, quoique garni de 16 tournois remportés, le dernier à Auckland en janvier 2023.

A sa décharge, le petit prodige de Sérignan (Hérault) a pâti d'une attention médiatique très précoce. «Que ce soit plus dur d'être un joueur français qu'un joueur espagnol, oui, je ne vais pas dire le contraire», confiait-il en avril à l'AFP.

«Au moins, on m'aura comparé à lui»

«Nous, on a une culture différente. Il y a Roland-Garros, il y a une grosse fédération... Il y a un carcan qui est beaucoup plus fort chez nous qu'à l'étranger», estimait-il avant son ultime participation au Masters 1000 de Monte-Carlo, 23 ans après y avoir décroché à 15 ans son premier succès sur le circuit ATP.

Mais «je ne cherche pas d'excuses par rapport à ça. S'il était Français, avec le jeu qu'il avait, le joueur qu'il était, il aurait certainement gagné des Roland-Garros aussi», reconnaissait sportivement Gasquet.

«Jeunes, on nous a comparés énormément de fois. Plus les années ont passé, moins la comparaison a existé», rembobinait Gasquet en 2018. «Au moins, on m'aura comparé à lui. Il me restera ça. Il n'y en a pas tant que ça!».