Tenante du titre, l'Américaine Coco Gauff s'est qualifiée jeudi pour la demi-finale du tournoi WTA 1000 de Pékin. Ceci aux dépens de l'Allemande Eva Lys (66e), écartée en deux sets 6-3 6-4.

Coco in straight sets 🔥@CocoGauff beats Eva Lys 6-3, 6-4 to reach the semifinal in Beijing.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/46RIDkizGJ — wta (@WTA) October 2, 2025

Keystone-SDA ATS

Pour sa troisième demi-finale consécutive à Pékin, la no 3 mondiale de 21 ans affrontera sa compatriote Amanda Anisimova (tête de série no 3), ou l'Italienne Jasmine Paolini (tête de série no 6).

Dans un match où les deux joueuses ont peiné à garder leur service (3 breaks réussis pour Lys, 5 pour Gauff), la Floridienne a pris le contrôle logiquement en «restant agressive» malgré les «coups incroyables» de Lys, a souligné Gauff.

Eva Lys, 23 ans, avait créé la surprise en battant la 8e mondiale Elena Rybakina pour atteindre les quarts, sa première victoire contre une joueuse du top 10. Mais elle n'a pas réussi à rééditer l'exploit face à la championne en titre de Roland-Garros, également lauréate de l'US Open en 2023.

Gauff a déjà remporté 11 titres, dont ces deux titres du Grand Chelem, un WTA Finals, et deux WTA 1000.