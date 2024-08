Tenante du titre, Coco Gauff (no 3) a frisé le code au 3e tour de l'US Open. Malmenée dans un premier temps par Elina Svitolina (no 27), l'Américaine s'en est sortie en trois sets vendredi à New York.

Coco Gauff a renversé une situation compromise face à Elina Svitolina. ATS

ATS

Méconnaissable pendant une manche et demie, Coco Gauff s'est imposée 3-6 6-3 6-3 devant l'épouse de Gaël Monfils dans le Stade Arthur Ashe. Elle s'est pleinement libérée après avoir signé son premier break de la journée pour mener 4-2 au deuxième set.

Coco Gauff, qui n'avait lâché que six jeux au total dans ses deux premiers tours, a en revanche nettement dominé les débats par la suite face à une Elina Svitolina moins constante qu'au premier set. Sa prochaine adversaire sera soit sa compatriote Emma Navarro (no 13) soit une autre Ukrainienne, Marta Kostyuk (no 19).

La championne olympique Zheng Qinwen (no 7) a en revanche déroulé vendredi. La Chinoise a écrasé l'Allemande Jule Niemeier (WTA 101) 6-2 6-1 pour valider son ticket pour les 16es de finale. Elle monte ainsi en puissance après avoir perdu un set dans chacun de ses deux premiers matches, face à des adversaires il est vrai plus coriaces.

