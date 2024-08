Tenante du titre, Coco Gauff (no 3) a frisé le code au 3e tour de l'US Open. Malmenée dans un premier temps par Elina Svitolina (no 27), l'Américaine s'en est sortie en trois sets vendredi à New York.

ATS

Méconnaissable pendant une manche et demie, Coco Gauff s'est imposée 3-6 6-3 6-3 devant l'épouse de Gaël Monfils dans le Stade Arthur Ashe. Elle s'est pleinement libérée après avoir signé son premier break de la journée pour mener 4-2 au deuxième set.

Coco Gauff, qui n'avait lâché que six jeux au total dans ses deux premiers tours, a en revanche nettement dominé les débats par la suite face à une Elina Svitolina moins constante qu'au premier set. Sa prochaine adversaire sera sa compatriote Emma Navarro (no 13), qui l'avait battue en 8e de finale à Wimbledon cet été.

La championne olympique Zheng Qinwen (no 7) a en revanche déroulé vendredi. La Chinoise a écrasé l'Allemande Jule Niemeier (WTA 101) 6-2 6-1 pour valider son ticket pour les 8es de finale. Elle monte ainsi en puissance après avoir perdu un set dans chacun de ses deux premiers matches, face à des adversaires il est vrai plus coriaces.

ats