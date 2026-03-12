  1. Clients Privés
Tennis Casper Ruud confirme sa participation au Geneva Open

ATS

12.3.2026 - 08:01

L'affiche du Geneva Open 2026 (16-23 mai) prend forme. Après Stan Wawrinka (ATP 92), les organisateurs de l'ATP 250 annoncent la participation d'un autre ancien vainqueur, Casper Ruud (ATP 13).

Absent en 2025, le triple vainqueur du Geneva Open Casper Ruud fera son retour aux Eaux-Vives cette année.
ATS

Keystone-SDA

12.03.2026, 08:01

12.03.2026, 08:08

Sacré à trois reprises sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives (2021, 2022 et 2024), Casper Ruud n'a perdu qu'une seule des quatorze rencontres qu'il a livrées dans ce tournoi. Absent l'an dernier en raison d'une douleur à un genou, le Norvégien entend bien reprendre la main.

Casper Ruud (27 ans) affiche un superbe palmarès avec ses 14 titres, dont le Masters 1000 de Madrid en 2025. Il a aussi disputé trois finales en Grand Chelem, à Roland-Garros en 2022 contre Rafael Nadal et en 2023 contre Novak Djokovic, et à l'US Open en 2022 face à Carlos Alcaraz avec la place de no 1 mondial en jeu.

Geneva Open. Stan Wawrinka fera ses adieux au public romand au Parc des Eaux-Vives

Geneva OpenStan Wawrinka fera ses adieux au public romand au Parc des Eaux-Vives

