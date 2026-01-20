  1. Clients Privés
Tennis Golubic battue au 1er tour à Melbourne

ATS

20.1.2026 - 05:44

Viktorija Golubic s'est inclinée d'entrée à Melbourne
Viktorija Golubic s'est inclinée d'entrée à Melbourne
ATS

Viktorija Golubic (WTA 83) s'est inclinée dès le 1er tour de l'Open d'Australie mardi. La Zurichoise de 33 ans a été battue 6-1 2-6 6-1 par la Française Varvara Gracheva (WTA 77).

Keystone-SDA

20.01.2026, 05:44

La vice-championne olympique 2021 de double – au côté de Belinda Bencic – a payé une nouvelle fois cher son manque d'efficacité au service. Elle a concédé le break à quatre reprises dans la dernière manche sur les quatre jeux qu'elle a négociés sur son engagement...

Son bilan dans cette tournée australienne est famélique. Viktorija Golubic, qui avait été battue au 1er tour des qualifications dans le WTA 250 de Hobart dix jours plus tôt, quittera le continent australien avec deux défaites en deux matches.

La Zurichoise n'est il est vrai guère à l'aise «Down Under». Elle n'a ainsi gagné que deux matches au total à l'Open d'Australie, l'an dernier pour atteindre le 3e tour. Ses huit autres participations au premier Majeur de la saison se sont conclues sur des défaites au 1er tour.

