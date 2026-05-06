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Rome Viktorija Golubic déroule au premier tour

ATS

6.5.2026 - 15:03

Viktorija Golubic (WTA 90) s'est qualifiée sans problème pour le 2e tour du WTA 1000 de Rome mercredi. La Suissesse est facilement venue à bout de la qualifiée italienne Federica Urgesi 6-1 6-1 (WTA 410).

Viktorija Golubic s'est qualifiée sans problème pour le 2e tour du WTA 1000 de Rome (archive).
Viktorija Golubic s'est qualifiée sans problème pour le 2e tour du WTA 1000 de Rome (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.05.2026, 15:03

Il s'agit de la première fois cette année que Golubic parvient à passer un tour dans la catégorie WTA 1000. Malgré deux jeux concédés sur son service, elle n'a pas tremblé face à une adversaire fébrile, surtout sur ses propres engagements. L'Italienne n'est en effet jamais parvenue à gagner l'un de ses jeux de service.

La Zurichoise affrontera l'Australienne Maya Joint (WTA 34) au tour suivant, contre qui elle n'est jamais sortie vainqueure en deux confrontations. Elle tentera de rallier pour la première fois le 3e tour du tournoi romain.

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