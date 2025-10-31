  1. Clients Privés
Jiujiang Renversante, Viktorija Golubic se hisse dans le dernier carré

ATS

31.10.2025 - 08:01

Tenante du titre, Viktorija Golubic (WTA 53) figure à nouveau dans le dernier carré du WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise a battu Yulia Putintseva (WTA 75) 7-5 6-2 vendredi en quart de finale.

Keystone-SDA

31.10.2025, 08:01

31.10.2025, 08:19

Cette partie avait pourtant commencé de la pire des manières pour la vice-championne olympique 2021 de double. Elle s'est en effet retrouvée menée 4-0 puis 5-1. Mais elle a renversé la vapeur en gagnant 12 des 14 derniers jeux du match pour cueillir son troisième succès en quatre duels livrés face à la Kazakhe.

Viktorija Golubic ne sait en revanche certainement pas grand-chose de sa prochaine adversaire. Elle se frottera en demi-finale à la surprenante «teenager» Lilli Tagger, 17 ans et 235e mondiale. Il s'agira forcément de son premier affrontement avec l'Autrichienne, qui va gagner une centaine de rangs au classement.

La Zurichoise de 33 ans, qui en est à huit victoires consécutives à Jiujiang, est quant à elle assurée de se retrouver au pire à la 67e place mondiale lundi prochain. Elle joue gros cette semaine, avec 250 points à défendre, et doit défendre victorieusement son titre pour ne pas perdre de places dans la hiérarchie.

