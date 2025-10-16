  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Osaka Viktorija Golubic s'offre un joli cadeau d'anniversaire

ATS

16.10.2025 - 11:15

Viktorija Golubic (WTA 60) s'est qualifiée pour les quarts de finale à Osaka. Le jour de ses 33 ans, la Zurichoise a battu Marie Bouzkova (WTA 41) 1-6 6-2 7-6 (7/3).

Viktorija Golubic est en quarts à Osaka (archives).
Viktorija Golubic est en quarts à Osaka (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.10.2025, 11:15

16.10.2025, 11:19

La partie était mal emmanchée pour la droitière qui a laissé filer le premier set 6-1. Heureusement, elle a su se ressaisir dans le deuxième en breakant son adversaire à deux reprises.

Le troisième set fut un festival de breaks et Golubic a manqué deux balles de match à 5-4 sur son service et à 6-5. Menée 2-1 dans le tie-break, la Zurichoise a remporté cinq points d'affilée pour s'offrir quatre balles de match. Elle a finalement conclu sur sa deuxième après 2h47 de combat pour un joli cadeau d'anniversaire.

Vendredi, Golubic affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 51). Les deux joueuses ne se sont rencontrées qu'une fois, en 2023 à l'Open d'Australie, au 3e tour. Golubic s'était inclinée 6-0 7-6.

Pour Golubic, les points qu'elle accumule à Osaka sont importants. Son objectif ces prochaines semaines est de ne pas sortir du top 100 et de pouvoir ainsi participer aux tournois du Grand Chelem l'année prochaine sans passer par les qualifications.

Les plus lus

Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!
Un politicien neuchâtelois dans l’oeil du cyclone !
Il se crashe contre un arbre à 149 km/h - Au tribunal, il se justifie comme il peut
La cause du décès de Diane Keaton a été révélée
Une juge bloque les licenciements de l'administration Trump
«La France perd un grand serviteur» - Une figure de la vie politique est décédée