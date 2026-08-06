Pas d'exploit de Viktorija Golubic (WTA 51) jeudi à Toronto. La Zurichoise s'est inclinée 6-2 6-1 face à la 8e mondial Iga Swiatek au 3e tour du WTA 1000.

La Zurichoise a ainsi concédé une 3e défaite sur court en dur face à la Polonaise, sextuple vainqueur en Grand Chelem. Elle avait pourtant breaké la tête de série no 7 d'entrée, mais Swiatek a immédiatement rectifié le tir en s'imposant lors des deux jeux de service suivants de la Suissesse.

La Polonaise a ensuite déroulé pour s'adjuger la première manche, avant d'infliger un sec 6-1 dans le 2e set, mettant un terme au duel après 1h07 seulement.

Au-delà de cette défaite sans appel, Golubic peut se satisfaire d'être parvenu pour la deuxième fois en 2026 au 3e tour d'un WTA 1000, après celui perdu à Rome face à Mirra Andreeva. De bon augure en vue du prochain US Open, où elle tentera de faire mieux que son 2e tour de l'an dernier, sa meilleure performance dans le tournoi new-yorkais.