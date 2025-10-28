  1. Clients Privés
Jiujiang Tenante du titre, Viktorija Golubic passe le premier tour

ATS

28.10.2025 - 07:27

Tenante du titre, Viktorija Golubic (WTA 53) a maitrisé son sujet au 1er tour du WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise s'est imposée 6-2 6-4 devant la Japonaise Rina Saigo (WTA 365) mardi.

Keystone-SDA

28.10.2025, 07:27

28.10.2025, 07:35

Tête de série no 2 du tableau en Chine, Viktorija Golubic a forcé la décision en gagnant sept jeux d'affilée pour faire passer de score de 1-2 à 6-2 2-0. Elle a accéléré la cadence après avoir effacé deux balles de break dans le troisième jeu du match.

La Zurichoise de 33 ans a tout de même concédé un jeu de service, alors qu'elle menait 5-2 dans la seconde manche et après avoir manqué deux balles de match. Mais elle n'a pas tremblé au moment de servir une deuxième fois pour le gain de cette partie à 5-4.

Viktorija Golubic, qui remet en jeu 250 points cette semaine, perdrait une vingtaine de places dans la hiérarchie si elle venait à s'incliner au tour suivant, en 8e de finale. Sa prochaine adversaire sera Yuan Yue (WTA 113) ou Elena Pridankina (WTA 205).

