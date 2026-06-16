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Tennis Nottingham sourit à Golubic, victorieuse de Kenin pour la deuxième fois

ATS

16.6.2026 - 18:32

Viktorija Golubic (WTA 76) a passé le premier tour sur le gazon de Nottingham. La Zurichoise de 33 ans a dominé l'Américaine Sofia Kenin (WTA 104) 6-2 4-6 6-3.

Viktorija Golubic continue sa route sur le gazon de Nottingham.
Viktorija Golubic continue sa route sur le gazon de Nottingham.
ATS
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

16.06.2026, 18:32

16.06.2026, 19:13

Issue des qualifications où elle venait de battre...Kenin, Golubic a donc eu la chance d'affronter la vainqueure de l'Open d'Australie 2020 une deuxième fois en trois jours. Victorieuse 6-3 6-4 en 1h16 lors de ce premier duel, Golubic a cette fois dû s'employer davantage.

Après un premier set sans encombres, la Zurichoise a d'emblée cédé son service et n'a pas réussi à se ménager une balle de break au cours d'un deuxième set perdu 6-4. Menant ensuite rapidement 3-0, Golubic a failli craquer alors qu'elle menait 5-3. mais elle a su effacer les deux balles de break contre elle pour finalement s'imposer sur sa première balle de match.

Elle défiera la Turque Zeynep Sonmez (WTA 61) au prochain tour.

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