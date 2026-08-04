WTA 1000 à Toronto
Golubic s’impose face à Vekic et se qualifie pour le 3e tour
Viktorija Golubic s'est hissée pour la 2e fois en 2026 au 3e tour d'un WTA 1000 (image d’archives).
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Viktorija Golubic (WTA 51) s'est imposé mardi lors du 2e tour du WTA 1000 à Toronto. La Suissesse a dominé la Croate Donna Vekic (WTA 35) 5-7 6-2 6-3 en 2h17.
Après un premier set frustrant qui lui a échappé alors qu'elle menait 5-4 30-30 sur son service, la Zurichoise a réagi d'entrée en deuxième manche. Elle a breaké d'entrée la vice-championne olympique 2024, avant de récidiver quatre jeux plus tard pour mener 5-1 et facilement remporter la mise.
Dans le set décisif, Vekic a cédé trois jeux de service d'affilée pour permettre à Golubic de se hisser pour la deuxième fois en 2026 au troisième tour d'un WTA 1000, après celui perdu à Rome début mai face à la Russe Mirra Andreeva, qui s'est par la suite imposée à Roland-Garros.
Au 3e tour, Golubic fera à une sextuple lauréate en Grand Chelem. Elle affrontera la tête de série no 7 et 8e mondiale Iga Swiatek, qui l'a battue lors de leurs deux affrontements sur court en dur.