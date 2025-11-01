  1. Clients Privés
Jiujiang Cruel épilogue : Golubic craque complètement en demi-finale

ATS

1.11.2025 - 11:53

Viktorija Golubic (WTA 53) a été stoppée au stade des demi-finales à Jiujiang. Tenante du titre en Chine, la Zurichoise a subi la loi de l'espoir Lilli Tagger (WTA 235), championne junior de Roland-Garros 2025, après avoir pourtant bénéficié de trois balles de match.

Keystone-SDA

01.11.2025, 11:53

01.11.2025, 13:22

En quête d'une sixième finale sur le circuit principal (WTA 250 ou plus), Viktorija Golubic (33 ans) s'est inclinée 6-1 4-6 7-5 devant l'Autrichienne de 17 ans, qui a comme elle la particularité de frapper son revers à une main. Cette défaite va lui «coûter» une quinzaine de place au classement WTA.

Jiujiang. Renversante, Viktorija Golubic se hisse dans le dernier carré

JiujiangRenversante, Viktorija Golubic se hisse dans le dernier carré

La vice-championne olympique 2021 de double s'est retrouvée trois fois de suite à un point de la victoire, à 5-4 0/40 sur le service adverse dans la manche décisive, sans parvenir à conclure. Elle s'est même effondrée, Lilli Tagger s'adjugeant les 13 derniers points du match.

Viktorija Golubic (WTA 53), qui était revenue de loin après avoir été menée 6-1 4-3 service Tagger à suivre, en reste donc à cinq finales et deux titres conquis sur le circuit WTA. Lilli Tagger, qui est entraînée par l'ancienne championne de Roland-Garros Francesca Schiavone, disputera pour sa part sa première finale, pour sa première apparition dans le tableau principal d'un tournoi WTA.

