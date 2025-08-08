  1. Clients Privés
Toronto Une grande première en Masters 1000 pour Ben Shelton

ATS

8.8.2025 - 06:43

Ben Shelton a fait parler sa puissance jeudi à Toronto. Le gaucher américain a remporté l'Open du Canada, son premier trophée en Masters 1000 et le troisième au total sur le circuit principal.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.08.2025, 06:43

08.08.2025, 07:29

«Big Ben» (22 ans) a dominé l'expérimenté Russe Karen Khachanov (ATP 16), qui avait remporté un tournoi de cette catégorie en 2018 à Paris-Bercy, 6-7 (5/7) 6-4 7-6 (7/3) en 2h48'. Ce titre lui permettra de passer de la 7e à la 6e place du classement ATP.

La décision s'est faite dans le tie-break d'une troisième manche dans laquelle aucune balle de break n'a été enregistrée. Ben Shelton a survolé les débats dans ce deuxième jeu décisif pour cueillir son troisième titre après Tokyo 2023 et Houston 2024.

A 22 ans, Shelton est le plus jeune Américain à s'imposer sur un tournoi de ce niveau depuis le titre d'Andy Roddick à Miami en 2004. Il sera à la fin du mois l'un des outsiders de l'US Open, quatrième levée du Grand Chelem, dont il avait atteint les demi-finales en 2023.

«Je n'aurais peut-être pas dû»

En l'absence des cadors Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, cet Open du Canada a pu s'ouvrir à des outsiders, proposant une finale entre cogneurs aux solides gabarits (1m93 pour Shelton, 1m98 pour Khachanov).

«J'avais discuté avec ton père il y a trois ans, tu jouais encore à l'université, je lui avais conseillé de te faire jouer sur le circuit principal. Je n'aurais peut-être pas dû», a plaisanté le Russe lors de la cérémonie, rendant hommage à son adversaire, «bien entouré, bien éduqué, l'un des gars les plus sympas du circuit».

Shelton, demi-finaliste à l'Open d'Australie et quart de finaliste à Wimbledon en 2025, a, lui, remercié «un père qui croit en moi, qui me pousse, en étant toujours honnête avec moi». Bryan Shelton avait remporté deux titres sur le circuit ATP au début des années 1990, mais n'avait jamais pu se hisser au-delà de la 55e place mondiale.

