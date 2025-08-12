Le Bulgare Grigor Dimitrov a déclaré forfait pour l'US Open (24 août – 7 septembre), ont indiqué les organisateurs mardi. L'ex-numéro 3 mondial n'est pas remis d'une blessure à l'épaule droite.

US Open Men's Singles Update: Grigor Dimitrov has withdrawn from the US Open.



Alejandro Tabilo moves into the Main Draw. — US Open Tennis (@usopen) August 12, 2025

Keystone-SDA ATS

Dimitrov (34 ans, ATP 21) n'a plus joué depuis son abandon en 8e de finale à Wimbledon. Il menait alors deux sets à zéro contre le numéro 1 mondial Jannik Sinner, futur vainqueur du tournoi.

Le vainqueur du Masters 2017, qui va donc manquer toute la tournée américaine sur dur, avait dû quitter le gazon londonien touché à l'épaule droite. Avec ce forfait, le Chilien Alejandro Tabilo intègre le tableau principal du Grand Chelem new-yorkais.

Ce forfait met fin à l'impressionnante série du Bulgare, qui avait disputé 58 tournois consécutifs du Grand Chelem depuis 2011. Le record est détenu par Feliciano Lopez, qui a disputé 79 Majeurs à la suite entre 2002 et 2022.